Die zehn meistgelesenen News 2021

23. Dezember 2021 - Die Online-News-Redaktion von "Swiss IT Magazine" verabschiedet sich in die Weihnachts-/Neujahrs-Pause und präsentiert zum Abschluss des Jahres die meistgelesenen Meldungen von 2021. Wir möchten an dieser Stelle auch allen Leserinnen und Lesern für die Treue danken und wünschen frohe Festtage. Ab dem 3. Januar 2022 sind wir wieder täglich für Sie da.





Platz 10 – Visio wird Teil von Microsoft 365