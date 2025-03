Test Tiger.ch: Vorbildliche Vision, schwache Umsetzung

Ein Tiger steht nicht nur symbolisch für Macht und Eleganz, auch im echten Leben hat die Raubkatze als Spitzenprädator keine natürlichen Feinde. Möglicherweise waren dies die Beweggründe der Schweizer Suchmaschine Tiger.ch, den Dienst nicht nur namentlich an die Wildkatze anzulehnen, sondern die erhabene Erscheinung gleich noch als Maskottchen festzulegen. Wer angesichts des Namens eine durchgestylte Website erwartet, wird beim Anblick aber überrascht sein: Tiger erscheint wie ein Relikt aus den Anfängen des WWW, die Seite wirkt wie auf die Schnelle zusammengebastelt und insgesamt nicht sehr vertrauenerweckend, da veraltet. Dabei buhlt der Dienst genau damit um Nutzer: Tiger verspricht, keine personenbezogenen Daten zu verwenden oder diese zu verkaufen. Ferner wird auch der Sucherverlauf nicht gespeichert, wie die Betreiber versprechen. Aber Design ist bei einer Suchmaschine zweitrangig, und daher konzentrieren wir uns fortan auf die technischen Qualitäten.



Die Nutzung der Suchmaschine unterscheidet sich in zwei Details von gängigen Konkurrenten. Zum ersten kann ein klickbares Schloss links von der Suchmaske die Suchanfragen verschlüsseln, sodass der Suchbegriff in der URL nicht mehr als Klartext vorzufinden ist. Zudem verspricht Tiger, dass der gesamte Suchverlauf nicht mehr im Browser aufzufinden ist, sobald er geschlossen wurde. Das zweite Detail betrifft die Formulierung. Wird eine Anfrage mit einem Fragezeichen beendet, versteht Tiger.ch dies als Aufforderung, sie direkt zu beantworten, und greift dazu auf verschiedene KI-Dienste zurück. Standardmässig beantwortet ChatGPT die Frage, doch man hat als User per Dropdown die Wahl, zusätzlich zwischen Gemini und Claude zu wählen. Das Resultat der KI wird einem allerdings einmal mehr in einer mässig ansprechenden optischen Form präsentiert. Zudem nimmt Tiger.ch keine aktive Rolle ein: die Antwort wird nicht gekürzt, um die Frage prägnant zu beantworten oder gar die plausibelste oder beste Antwort der verschiedenen KIs zu servieren. Stattdessen wird einfach die Antwort der KI in einem separaten Abschnitt oberhalb der Suchresultate angezeigt. Aber immerhin kann man auf diesem Weg einen KI-Chatbot nutzen, ohne dass persönliche Daten abgegriffen werden oder ein Account vorausgesetzt wird.

Suchresultate mit mässigem Erfolg

Bei Wissensfragen (die man normal sucht und nicht per Fragezeichen an die KI delegiert), bietet Tiger eine seltsame Gewichtung. Oftmals findet sich die Antwort auf das Gesuchte erst nach den ersten drei bis fünf Suchresultaten. Google oder auch Swisscows als Vergleich beantworten die Frage direkt, indem ein Zitat aus einer vertrauenswürdigen Quelle wiedergegeben wird. Bei Tiger ist das bloss sporadisch der Fall. Aber während die Gewichtung im besten Falle fragwürdig ist, so ist die Menge an relevanten Suchresultaten der endgültige Genickbruch. Sucht man auf der Schweizer Alternative nach tagesaktuellen Gegebenheiten, so finden sich deutlich weniger Suchresultate als etwa bei Google oder auch Swisscows. Auffallend ist auch, wie viele ausländische Domains hoch oben bei den Suchresultaten stehen. Zwar lässt sich die Suche mit einem Klick ausschliesslich auf Schweizer Webseiten beschränken, doch auch dann spuckt die Suchmaschine bei weitem nicht alle möglichen Treffer aus. Noch vernichtender fällt das Urteil aus, wenn man spezifischer sucht, beispielsweise nach einem Produkttest. Während man bei Google von der Fülle an brauchbaren Resultaten je nach Beliebtheit des entsprechenden Produkts beinahe erschlagen wird, herrscht bei der kaum als Konkurrenz zu bezeichnenden Schweizer Suchmaschine weitgehend Leere. Zwar finden sich einige Treffer, aber nur schon die Tatsache, dass der erste Testbericht erst an 11. (!) Stelle steht, macht Tiger de facto unbrauchbar. Es scheint, als würde der Schweizer Suchdienst lediglich einen winzigen Bruchteil des gesamten Internets indexieren. Theoretisch müsste das eigentlich besser sein, da die Betreiber auf ihrer Seite schreiben, dass Tiger anonym in bis zu 13 Quellen sucht, einschliesslich beispielsweise Google, Youtube, Duckduckgo, Wikipedia sowie im Schweizer Index.Dass es besser geht, zeigt die ebenfalls schweizerische Lösung Swisscows. Diese Suchmaschine kann zwar ebenfalls nicht mit der enormen Fülle an passenden Suchresultaten von Google auftrumpfen, aber immerhin stimmen hier Gewichtung und Relevanz, ausserdem reicht die Menge der angezeigten Resultate, um damit arbeiten zu können. Die einzige – überraschende – Gemeinsamkeit ist, dass beide Schweizer Suchmaschinen häufig deutsche Webseiten zuoberst einblenden, Schweizer Seiten kommen erst ein paar Positionen weiter unten.