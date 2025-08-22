cnt
Microsoft bittet um Kunden-Feedback zu SSD-Problemen
Quelle: Depositphotos

Microsoft bittet um Kunden-Feedback zu SSD-Problemen

Bei den Problemen rund um Datenfehler bei Solid State Drives, die sich durch ein Windows-11-Update eingeschlichen haben sollen, tappt Microsoft nach wie vor im Dunkeln. Jetzt bittet der Konzern die Kunden um Feedback.
22. August 2025

     

Nachdem vor einer Woche bekannt wurde, dass ein Update für Windows 11 24H2 mit der Kennung KB5063878 unter Umständen dafür verantwortlich ist, dass Daten auf SSDs fehlerhaft geschrieben werden und die Disks in Windows teilweise nicht mehr angezeigt werden, tappt Microsoft offenbar noch immer im Dunkeln.

Laut "Bleeping Computer" hat Microsoft mittlerweile erklärt, man habe die Berichte über mögliche Datenfehler im Zusammenhang mit besagtem Update zur Kenntnis genommen und arbeite mit den Storage-Partnern zusammen, um die Fehler zu reproduzieren. Derzeit hätten aber weder interne Tests noch Telemetriedaten auf eine erhöhte Zahl von Drive-Fehlern oder auf korrumpierte Daten hingewiesen. Auch habe das Support-Team von Kundenseite keine entsprechenden Berichte zum Problem erhalten.


Sollten Kunden entsprechende Beobachtungen machen, sind sie gebeten, den Business-Support zu kontaktieren oder via Feedback Hub ihre Erfahrungen mitzuteilen. Man wolle feststellen, ob Microsoft für das Problem verantwortlich ist und umgehend informieren, sobald weitere Erkenntnisse vorliegen.

Mittlerweile wird geraten, präventiv viele Dateien mit mehreren Gigabyte nicht mehr aufs Mal sondern einzeln in mehreren Schritten zu kopieren. (rd)


