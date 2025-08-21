Microsoft untersucht SSD-Schreibfehler nach Windows Update

Anfangs Woche wurde bekannt, dass das im Rahmen des August-Patchdays veröffentlichte Update für Windows 11 24H2 für auf Solid State Disks für Schreibfehler sorgen kann ("Swiss IT Magazine" berichtete
). Bald wurde vermutet, das Fehlverhalten trete speziell bei SSDs mit NAND-Controllern des Herstellers Phison auf, was sich jetzt einem Bericht von "Bleeping Computer" zufolge bestätigt
hat.
Während sich Microsoft
noch nicht zum Problem geäussert hat, hat Phison gegenüber "Bleeping Computer" den Sachverhalt bestätigt und erklärt, man arbeite zusammen mit Microsoft an einer Lösung des Problems und überprüfe die betroffenen Controller.
Die Schreibfehler-Probleme sollen insbesondere dann auftreten, wenn grosse Datenmengen von 50 GB und mehr kontinuierlich geschrieben werden. Ob nur SSDs mit Phison-Controllern betroffen sind, ist unklar, zumal ähnliche Symptome auch bei konventionellen Festplatten aufgetaucht sein sollen.
(rd)