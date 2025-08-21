cnt
Microsoft untersucht SSD-Schreibfehler nach Windows Update
Quelle: Depositphotos

Microsoft untersucht SSD-Schreibfehler nach Windows Update

Nachdem ein Windows-11-Update dafor sorgte, dass Daten fehlerhaft auf SSDs gechrieben wurden, arbeitet Microsoft mit NAND-Controller-Hersteller Phison nun an einer Problemlösung. Offiziell bestätigt hat Microsoft den Sachverhalt allerdings nicht.
21. August 2025

     

Anfangs Woche wurde bekannt, dass das im Rahmen des August-Patchdays veröffentlichte Update für Windows 11 24H2 für auf Solid State Disks für Schreibfehler sorgen kann ("Swiss IT Magazine" berichtete). Bald wurde vermutet, das Fehlverhalten trete speziell bei SSDs mit NAND-Controllern des Herstellers Phison auf, was sich jetzt einem Bericht von "Bleeping Computer" zufolge bestätigt hat.

Während sich Microsoft noch nicht zum Problem geäussert hat, hat Phison gegenüber "Bleeping Computer" den Sachverhalt bestätigt und erklärt, man arbeite zusammen mit Microsoft an einer Lösung des Problems und überprüfe die betroffenen Controller.


Die Schreibfehler-Probleme sollen insbesondere dann auftreten, wenn grosse Datenmengen von 50 GB und mehr kontinuierlich geschrieben werden. Ob nur SSDs mit Phison-Controllern betroffen sind, ist unklar, zumal ähnliche Symptome auch bei konventionellen Festplatten aufgetaucht sein sollen. (rd)


