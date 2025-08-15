Probleme mit Windows-Update KB5063878 bestätigt

Microsoft hat bestätigt, dass das unlängst verteilte Windows-Update mit der Kennung KB5063878 für Probleme sorgt, so ein Bericht
von "Neowin". Beim Versuch, das Aktualisierungspaket für Windows 11 24H2 via Windows Server Update Servies (WSUS) zu installieren, kommt es zur Fehlermeldung 0x80240069 und die Installation bricht ab, wie Microsoft
in einem Support-Beitrag mitteilt
. Entsprechend sind Heimanwender kaum vom Problem betroffen.
Wie Microsoft weiter anmerkt, konnte das Problem mit dem Windows Update Service mittlerweile gelöst werden. Hierfür hat Microsoft einen Known Issue Rollback, kurz KIR, bereitgestellt und bietet eine die Gruppenrichtlinie Windows 11 24H2 and Windows Server 2025 KB5063878 250814_00551 Known Issue Rollback.msi
zum Download an. Die Bezeichnung lässt darauf schliessen, dass die Group Policy auch bei Windows Server 2025 zur Anwendung kommt.
(rd)