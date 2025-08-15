cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Probleme mit Windows-Update KB5063878 bestätigt
Quelle: Depositphotos

Probleme mit Windows-Update KB5063878 bestätigt

Ein kürzlich verteiltes Windows-11-Update scheitert bei der Installation via WSUS. Microsoft hat das Problem mittlerweile bestätigt und bietet einen Workaround an.
15. August 2025

     

Microsoft hat bestätigt, dass das unlängst verteilte Windows-Update mit der Kennung KB5063878 für Probleme sorgt, so ein Bericht von "Neowin". Beim Versuch, das Aktualisierungspaket für Windows 11 24H2 via Windows Server Update Servies (WSUS) zu installieren, kommt es zur Fehlermeldung 0x80240069 und die Installation bricht ab, wie Microsoft in einem Support-Beitrag mitteilt. Entsprechend sind Heimanwender kaum vom Problem betroffen.


Wie Microsoft weiter anmerkt, konnte das Problem mit dem Windows Update Service mittlerweile gelöst werden. Hierfür hat Microsoft einen Known Issue Rollback, kurz KIR, bereitgestellt und bietet eine die Gruppenrichtlinie Windows 11 24H2 and Windows Server 2025 KB5063878 250814_00551 Known Issue Rollback.msi zum Download an. Die Bezeichnung lässt darauf schliessen, dass die Group Policy auch bei Windows Server 2025 zur Anwendung kommt. (rd)


Weitere Artikel zum Thema

Microsoft räumt Stabilitätsprobleme mit Windows 11 24H2 ein

 29. Juli 2025 - Stabilitätsprobleme mit der aktuellen Windows-11-Version 24H2 sollten laut Microsoft nach der Installation des Updates KB5062660 der Vergangenheit angehören. Microsoft gibt zu, dass die Fehler nach den Updates vom Mai auftraten.

Ausserplanmässiges Update für Windows 11 24H2

 14. Juli 2025 - Wegen eines Problems mit dem Start gewisser Azure Virtual Machines stellt Microsoft das Out-of-Band Update KB5064489 für Windows 11 24H2 bereit.

Microsoft bestätigt WSUS-Unterbruch

 11. Juli 2025 - Nachdem die Windows Server Update Services, kurz WSUS, in den vergangenen Tagen ihren Dienst verweigerten, hat Microsoft das Problem mittlerweile bestätigt und konnte es auch gleich beheben.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Welche Farbe hatte Rotkäppchens Kappe?
Ungewöhnliche Einblicke in LockBit
Wie Unternehmen mit GenAI Wandel gestalten können
clavis IoT cloud
Souveräne KI: rechtskonform & verantwortungsvoll
15 Jahre Inventx: Beständigkeit im Wandel
phonestar*- Das flexibelste VoIP Angebot der Schweiz
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER