Microsoft räumt Stabilitätsprobleme mit Windows 11 24H2 ein

Die aktuelle Windows-11-Version 24H2 leidet immer wieder mal unter Stabilitätsproblemen. User berichten von Installationsfehlern bei obligatorischen Updates, ungeplanten Neustarts bei Apps und Games, eingefrorener Taskleiste und anderen Problemen. Besonders nach den Updates im Mai 2025 kaum ist zudem auf manchen PCs zu einer Leistungseinbusse.Microsoft räumt nun ein, dass solche Probleme bestehen und will die Probleme mit dem Update KB5062660 behoben haben : "Dieses Update behebt ein Problem, das in seltenen Fällen nach der Installation des Sicherheitsupdates vom Mai 2025 und nachfolgender Updates auftrat und zu Stabilitätsproblemen bei Geräten führte. Einige Geräte reagierten in bestimmten Szenarien nicht mehr und reagierten nicht mehr." Eine weitere Anmerkung bezieht sich auf den Fehler im Event Viewer, der bei der Windows Firewall mit aktivierter Advanced Security auftritt ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Das Update KB5062660 ist seit dem 22. Juli 2025 als Vorschau verfügbar und hebt Windows 11 auf dem Build-Status 26100.4770. (ubi)