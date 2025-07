Windows 11 erhält Update mit mehreren neuen KI-Features

Windows 11 auf Copilot+ PCs erhält drei neue KI-Funktionen: Agent in Settings, Click to Do und Copilot Vision. Microsoft nennt diese Erweiterungen Teil der intergrierten Erfahrung, mit denen gewohnte Arbeitsabläufe um KI-gestütze Tools ergänzt werden. Auf Copilot+-PCs mit Snpadragon-Prozessor sind diese Neuerungen bereits verfügbar, weitere Plattformen folgen in den kommenden Monaten.Microsoft beschreibt den Agent in Settings als Assistenten, der über das Suchfeld in den Windows-Einstellungen Hunderte Systemeinstellungen anpassen kann. Nutzer geben Formulierungen wie "Bluetooth aktivieren" oder "Auflösung auf 1920 × 1080 ändern" ein und erhalten eine One-Click-Action, um Änderungen vorzunehmen oder rückgängig zu machen. Lässt sich eine Einstellung nicht direkt ändern, listet die Windows Suche relevante Treffer zum schnellen Zugriff.

Click to Do stellt laut Microsoft kontextbezogene Aktionen für markierten Text und erkannte Bilder bereit. Nach Win + Klick oder über das Snipping Tool lassen sich Aufzählungslisten erstellen, E-Mails entwerfen oder Teams-Meetings planen, ohne das aktuelle Fenster zu verlassen. Neben bisher verfügbaren Aktionen wie Aufzählungslisten und E-Mail Entwürfen ergänzt Click to Do jetzt Funktionen wie "Pratice in Reading Coach" und "Draft with Copilot in Word".Copilot Vision analysiert per Kamera und Bildschirmfreigabe Inhalte in Echtzeit und interagiert simultan mit mehreren Apps. Nutzer können Copilot fragen, was auf dem Bildschirm zu sehen ist, erhalten Schritt für Schritt Anleitungen per Highlight und bleiben in ihrem Arbeitskontext. Microsoft bezeichnet Copilot Vision als zentrale Schnittstelle für Einblicke und Anleitung in komplexen Szenarien.Das Update enthält darüber hinaus zahlreiche weitere Anpassungen und Optimierungen. Eine vollständige Übersicht aller Neuerungen finden Sie auf der Website von Microsoft . (dow)