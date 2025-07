Cyberangriffe nehmen in der Schweiz weiter zu

Schweizer Organisationen waren im zweiten Quartal durchschnittlich 1097 Mal pro Woche Ziel von Cyberangriffen, was einen Anstieg von 9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Bereits im ersten Quartal 2025 lag der Durchschnitt laut Check Point Research (CPR) bei 1279 Angriffen pro Woche und Organisation – ein Plus von 113 Prozent gegenüber Q1 2024 (Wie IT Magazine berichtete ).Die Zahl basiert auf einer Auswertung von CPR, die Angriffsversuche über globale Sicherheitssensoren auf Unternehmenskunden vergleicht und daraus wöchentliche Mittelwerte pro Organisation ermittelt. Demnach lag der Wert im zweiten Quartal 2024 noch bei rund 1007 Attacken Pro Woche und Organisation.Mit Blick auf den DACH-Raum stiegen die wöchentliche Angriffe je Organisation in Deutschland um 22 Prozent auf 1286 und in Österreich um 6 Prozent auf 1717. Für ganz Europa errechnete CPR einen durchschnittlichen Anstieg von 22 Prozent auf 1669 Angriffe.