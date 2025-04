Deutliche Zunahme von Cyberangriffen auf Schweizer Unternehmen

Die Zahl der Cyberangriffe auf Unternehmen in der Schweiz hat im ersten Quartal 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 113 Prozent zugenommen. Das geht aus dem aktuellen Global Cyber Attack Report von Check Point Research hervor. Damit liegt die Schweiz deutlich über dem weltweiten Durchschnitt, für den ein Anstieg von 47 Prozent verzeichnet wurde.Besonders stark gestiegen sind global gesehen die Ransomware-Angriffe – mit einem Zuwachs von 126 Prozent. Während weltweit im Durchschnitt 1925 Angriffe pro Organisation und Woche gezählt wurden, lag die Zahl in der Schweiz bei 1279. Auch in Deutschland (+55 Prozent) und Österreich (+69 Prozent) wurden deutliche Zuwächse gemeldet – allerdings nicht im selben Ausmass wie in der Schweiz.Die höchsten Fallzahlen wurden mit durchschnittlich 4484 Angriffen pro Organisation und Woche Im Bildungswesen registriert (globale Sicht), gefolgt vom Regierungs- und Telekommunikationssektor. Letzterer verzeichnete mit einem Plus von 94 Prozent den höchsten prozentualen Anstieg. IT-Unternehmen werden mit durchschnittlich 1038 Angriffen verhältnismässig selten ins Visier genommen. (mw)