Spar wird Opfer eines Cyberangriffs

Die Supermarkt-Kette Spar ist vergangene Woche in der Nacht von Donnerstag auf den Freitag Opfer eines Hackeragriffs geworden. Auf der Website informiert die Geschäftsleitung, dass es bis auf Weiteres in den Spar-Märkten nicht möglich sei, mit einer EC-Karte zu bezahlen. Die Tankstellenshops seien davon nicht betroffen, heisst es weiter. Einkäufe können in den Spar-Filialen derzeit nur in bar oder via Twint bezahlt werden.Weiter teilt das Unternehmen mit, es könne dazu kommen, dass einige Produkte vorübergehend nicht verfügbar seien. Laut einem Schreiben der Spar-Geschäftsleitung, über das "Blick" berichtet hat, kann die Verfügbarkeit für heute Montag nicht gewährleistet werden. Filialen und Partner wurden von der Geschäftsleitung gebeten, regionale Lieferanten zu informieren und zu nutzen. Auch solle man Brot beim Regio Beck bestellen. Die Geschäftsleitung setze alles daran, den Betrieb so rasch wie möglich wiederherzustellen. (rd)