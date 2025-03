Infoveranstaltungen für Cyberangriff-Meldepflicht vom BACS

Das Bundesamt für Cybersicherheit BACS lanciert eine Reihe von Online-Veranstaltungen für Gemeinden und Unternehmen zum Thema "Meldepflicht für Cyberangriffe bei kritischen Infrastrukturen". Im ersten Halbjahr steht voraussichtlich die Einführung dieser vom Parlament bereits beschlossenen Meldepflicht an – laut BACS soll damit "künftig eine bessere Übersicht über die in der Schweiz erfolgten Cyberangriffe und die Vorgehensweisen" gewonnen werden können.Im Rahmen der Online-Veranstaltungen, die in Deutsch (für Unternehmen und Gemeinden) und Französisch (nur für Gemeinden) abgehalten werden, wird das BACS die Grundlagen erläutern und operative Hinweise zur Einführung der Meldepflicht aufzeigen. Auch soll aufgezeigt werden, wann kritische Infrastrukturen meldepflichtig sind und welche Informationen im Rahmen einer solchen Meldung eingereicht werden müssen.Die Veranstaltungen werden via Microsoft Teams abgehalten. Für Unternehmen findet diese am 20. März in Deutsch statt, für Gemeinen am 13. März (Deutsch) sowie am 27. März (Französisch). Hier finden sich die Links zur Anmeldung. (win)