Alle 8,5 Minuten ein Cybervorfall in der Schweiz

Wie das Bundesamt für Cybersicherheit (BACS) im Halbjahresbericht Cybersicherheit 2024/1 meldet, gehören Cybervorfälle in der Schweiz zum Alltag; alle paar Minuten geht in der Regel eine entsprechende Meldung ein. Allein in der ersten Jahreshälfte wurden 34'789 Cybervorfälle verzeichnet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum haben sich die Meldungen damit nahezu verdoppelt. Bis Ende Oktober erfolgte über das Meldeformular damit im Schnitt alle 8,5 Minuten eine Meldung aus der Bevölkerung oder von Unternehmen zu einem Cybervorfall.Besonders auffällig sei die Zunahme im Bereich Betrug, heisst es im Bericht. Mit 23'104 Meldungen entfallen fast zwei Drittel der Vorfälle auf diesen Bereich. Auffällig ist auch das Phänomen der gefälschten Behördenanrufe: In 13'730 Fällen gaben sich Kriminelle als Behördenmitarbeiter aus und versuchten, ihre Opfer zur Installation von Fernzugriffs-Software zu bewegen. Das BACS hat zu diesen Vorfällen einen speziellen Bericht verfasst.