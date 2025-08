iPhone 17 soll am 19. September in den Verkauf kommen

Wohl keine Überraschungen, was die Vorstellung respektive den Verkaufsstart des iPhone 17 angeht: Wie die Plattform "iPhone-Ticker.de" unter Berufung auf Quellen "aus dem Umfeld deutscher Mobilfunkanbieter" schreibt , wird das iPhone 17 am 9. September vorgestellt – einem Dienstag. Vorbestellt werden kann das Gerät ab dem darauffolgenden Freitag, dem 12. September. Der Verkaufsstart der neuen Generation soll dann eine Woche später erfolgen, also am 19. September. Damit würden Apple dem Release-Zyklus der vergangenen Jahre treu bleiben.Gerüchten zufolge wird Apple heuer anstelle des iPhone 17 Plus das iPhone 17 Air lancieren – ein besonders dünnes Modell. Daneben wird es wohl neben dem regulären iPhone 17 zwei Pro-Varianten geben. Erwartet wird auch, dass Apple im September die dritte Airpods-Pro-Generation sowie eine neue Apple-Watch-Familie vorstellt. (mw)