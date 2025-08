Nächster Windows-Patchday bringt neue Features

Der nächste reguläre Patchday von Microsoft geht am 12. August über die Bühne. Bereits jetzt ist bekannt, dass neben Sicherheitsupdates um Fehlerkorrekturen auch neue Features dazukommen. Die Rede ist von acht neuen Funktionen, wie „Windows Central“ berichtet Erstens ergänzt Microsoft Windows Recall mit zwei neuen Features, nämlich Datenexport und Reset. Der Datenexport dient dem Austausch mit Apps und Websites und erfolgt in verschlüsselter Form. Den Schlüssel muss man an einem sicheren Ort speichern, Microsoft bewahrt diese Information nicht auf. Mit dem zweiten neuen Feature lässt sich Windows Recall vollständig zurücksetzen. Diese Funktion ist für User gedacht, die Recall nicht weiter nutzen wollen.Die zweite Windows-Neuerung sind neue, KI-gestützte Click to do Actions zum Lesen, Entwerfen von Inhalten und Nutzen von Teams. Jenachdem erfordern diese Actions die Installation der App Reading Coach, ein Microsoft-365-Copilot-Abo oder Microsoft Teams. Für die Settings-App bietet der Hersteller drittens einen neuen KI-Agenten an, der die Suche nach den gewünschten Einstellungen deutlich vereinfachen soll. Interessant ist auch als vierte Neuerung die Quick Machine Recovery (QMR). Damit sollen sich Ausfallzeiten aufgrund von Bootfehlern verkürzen lassen. Dieses Feature ist in Windows 11 Home standardmässig aktiviert, User der Pro-Version von Windows 11 müssen es manuell konfigurieren.Weitere neue Features betreffen die Snap Layouts, die beim Berühren des Maximize-Buttons erscheinen, eine neue Suchseite für die Settings-App, ein Gamepad Touch Keyboard mit Support für die Anmeldung via PIN sowie die neue Fehlerseite "Black Screen of Death" ("Swiss IT Magazine" berichtete ). (ubi)