Ein Stahlgehäuse für den iPhone-17-Pro-Akku

Der bekannte Leaker Majinbu schreibt von einem neuen Metallgehäuse für den Akku des iPhone 17 Pro: Ein L-förmiges Gehäuse aus Stahl soll die Wärme besser ableiten, die Robustheit der Batterie verbessern und eine optimierte Integration in den Rest der iPhone-Hardware ermöglichen. Die L-Form passt sich demnach der geringeren Grösse des Logic Boards an, das horizontal an der oberen Seite des Gehäuses untergebracht sein soll. In Bildern zeigt der Leaker je eine Version für den US- und den chinesischen Markt, wobei die Variante für China zusätzlich Platz für ein SIM-Tray bieten soll – für die USA scheint nur noch die eSIM aktuell zu sein.Insbesondere die verbesserte Wärmeableitung könnte kürzere Ladezeiten ermöglichen. Bisher hat sich Apple gegenüber der asiatischen Konkurrenz ja nicht durch eigene Schnellladetechnologien hervorgetan. Um den Akku und das gesamte Gerät vor Überhitzung zu schützen und eine möglichst lange Lebensdauer des Akkus zu erreichen, begnügte sich der iPhone-Hersteller bis jetzt mit ziemlich langwierigen Ladezeiten. Der stahlummantelte Akku hätte noch einen weiteren Vorteil: wird das Gerät zwecks Akkuaustausch geöffnet und der Akku entnommen, bietet das Stahlgehäuse zusätzliche Sicherheit vor Beschädigungen. Laut dem Leak will Apple zudem neue Klebstoffe einsetzen, die das Entfernen des Akkus vereinfachen sollen. (ubi)