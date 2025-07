Proton stellt neuen Authenticator für geräteübergreifende 2FA vor

Proton bietet mit dem Authenticator ab sofort eine plattformübergreifende 2FA-Lösung und schützt alle Daten mithilfe von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Mit dem Authenticator können Nutzer ihre bestehenden 2FA-Tokens importieren und auf iOS, Android, Windows, MacOS und Linux auch im Offline-Modus Einmal-Codes generieren, wie Proton in einer Mitteilung erklärt. Die Open-Source-Anwendung speichert alle Daten verschlüsselt und bietet automatische Backups, die per Biometrie oder PIN gesichert werden können.Zwei-Faktor-Codes verhindern laut Proton auch bei bekanntem Passwort unbefugten Zugriff auf Online-Konten und gelten als wichtiger Schutz vor SIM-Swapping-Angriffen. Im Gegensatz zu SMS-Verfahren werden die sechsstelligen Codes lokal erzeugt und laufen nach 30 Sekunden ab, was Angreifern die Nachstellung erschwert.Proton betont, dass viele existierende 2FA-Apps Closed Source sind, Werbung einblenden und keine verschlüsselten Backups bieten – Nutzer laufen so Gefahr, in proprietäre Ökosysteme eingebunden zu werden. Proton Authenticator verzichte hingegen auf solche Einschränkungen und erlaube stattdessen die Wahl zwischen cloud-basiertem Synchronisieren via Proton-Konto oder iCloud und rein lokaler Verwaltung auf einem Gerät.Ergänzend verweist die Mitteilung auf das wachsendes Angebot an datenschutzfokussierten Diensten von Proton : Kurz vor dem Authenticator waren bereits der KI-Chatbot Lumo sowie Ende-zu-Ende-verschlüsseltes VPN, Mail und Drive für jedermann verfügbar. Proton sieht im neuen Authenticator einen weiteren Baustein, um Nutzern "hohe Sicherheit und volle Datenkontrolle" zu bieten. (dow)