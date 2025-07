Amazon-Händler bieten alte Festplatten als Neuware an

Beim Kauf externer Union Sine HD2510-Festplatten über den Marketplace von Amazon wurden im Mai gebrauchte Datenträger mit Restdaten ausgeliefert, wie Attingo Datenrettung in einer Mitteilung schreibt . Statt fabrikneuer Hardware enthielten die Gehäuse zwar aktuelle Produktionsdaten (März/April 2025), während die verbauten 2,5-Zoll-Festplatten der Marken Seagate und Western Digital laut Seriennummern und Firmwareversion aber aus über zehn Jahre alten Chargen stammten.Weiter schreibt das Unternehmen, dass die Geräte in Testläufen zu 40 bis 80 Prozent mit proprietären Videodaten und rekonstruierbaren XML-Dateien (Zeitstempel Mai 2024) beschrieben waren – nur die ersten Sektoren waren mit 0x00 überschrieben. SMART-Werte wie Start_Stop_Count und Power_On_Hours waren auf eins beziehungsweise null zurückgesetzt, um die tatsächliche Nutzung zu verschleiern, heisst es in der Mitteilung.