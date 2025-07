Mehr Kamera fürs iPhone 17 Pro

Gemäss einem Bericht von "Macrumors" , der sich seinerseits auf einen anonymen Tippgeber bezieht, wird das kommende iPhone 17 Pro mit drei signifikanten Verbesserungen hinsichtlich der Kameraausstattung aufwarten. Der Tipster will dies aus einem Werbespot für das neue Gerät entnommen haben – offiziell oder auch nur halboffiziell bestätigt ist das Gerücht nicht. Eine gewisse Skepsis dürfte angebracht sein.Die erste Neuerung soll eine verbesserte Telekamera mit achtfachem optischen Zoom sein – das iPhone 16 Pro bietet demgegenüber nur fünffachen Zoom. Das Objektiv soll sich dabei bewegen und so eine nahtlose Zoomfunktion über verschiedene Brennweiten hinweg bieten. Als zweite Neuerung nennt der Tippgeber eine spezielle Pro Camera App für Fotos und Videos, die mit bekannten Apps wie Halide oder Filmic Pro gleichziehen soll. Es könne sich, so der Tipster, statt einer gänzlich neuen App allenfalls auch um eine neue Version der bestehenden Final Cut Camera App handeln.Drittens ist die Rede von einem zusätzlichen Kamera-Button an der Oberseite des Geräts, über den man schnell auf die Kamera und deren Einstellungen zugreifen kann. Dieser Button wäre eine zusätzliche Ergänzung zum bestehenden Kamera-Button der iPhone-16-Modelle unten rechts auf der Seite des Gehäuses. (ubi)