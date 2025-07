Microsoft ergänzt Surface Laptop 7-Serie um 5G-Modell

Microsoft bietet das Surface Laptop 7 (13,8 Zoll) nun erstmals mit intergriertem 5G-Mobilfunkmodul an. Das 5G-Modell des Surface Laptop 7 kombiniert einen Intel Core Ultra 5 236V, 16 GByte LPDDR5X-Arbeitsspeicher und eine 256-GByte-SSD und ist über den Microsoft Store ab 1799 CHF erhältlich. Wer den Arbeitsspeicher auf 32 GByte erhöht, zahlt weitere 300 CHF.Für höhere Leistungsanforderungen führt Microsoft eine Ausführung mit Core Ultra 7 266V ein. Diese CPU taktet bis 5,0 GHz und verfügt über 12 MByte Level 3 Cache bei acht Kernen. Die Variante ist in Kombination mit 16 GByte RAM und einer 256-GByte-SSD lieferbar. Eine Variante mit 32 GByte RAM bietet Microsoft in dieser Konfiguration nicht an.Die Auslieferung der 5G-Modelle startet laut Microsoft am 2. September 2025 und die Geräte sollen ab dem 3. September bei den Kunden eintreffen. Die 15-Zoll-Version des Surface Laptop 7 bleibt vorerst ohne Mobilfunkoption und setzt auf WLAN oder USB Ethernet Adapter für Internetzugang. (dow)