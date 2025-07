Schweizer Ingenieur bringt USB‑C‑Cases für iPhones auf den Markt

Der Schweizer Ingenieur Ken Pillonel bietet in seinem Shop Obsoless neu iPhone-Cases an, die sich nahtlos um das Gerät schmiegen und auf der Aussenseite mit einem USB-C-Port ausgestattet sind. Damit werden auch ältere Geräte mit dem aktuellen Standard kompatibel und Kunden müssen sich nicht mehr mit dem Lightning-Port herumschlagen. Pillonel verspricht, dass die mit dem Case ausgerüsteten Geräte Schnellladen, Apple Carplay sowie Datentransfer zwischen iPhones und Mac oder PC unterstützen. Darüber hinaus bleibt die Funktion des induktiven Ladens erhalten. Pillonel schreibt, dass die magnetische Verbindung via Magsafe durch die Hülle sogar noch stärker ist. Einschränkungen bestehen, wenn Geräte angeschlossen werden sollen, die Strom vom iPhone benötigen, wie etwa Displays oder Speichermedien. Dazu muss die Hülle entfernt und weiterhin der Lightning-Anschluss verwendet werden.Es werden aktuell Hüllen für alle älteren Generationen angeboten, die mit dem neuesten iOS kompatibel sind. Die Preise variieren je nach Grösse des iPhones und beginnen bei 43.90 Franken. Der Entwickler scheint einen Nerv bei den Kunden getroffen zu haben, denn viele Grössen sind bereits ausverkauft und selbst die verfügbaren Grössen haben momentan eine Lieferfrist von rund zwei Monaten. Aktuell ist nur die abgebildete Farbe verfügbar, doch zu einem späteren Zeitpunkt sollen weitere Farben erhältlich sein. Die Hüllen werden nicht nur in der Schweiz vertrieben, sondern auch hierzulande hergestellt. Sie werden auch ins Ausland geliefert. (dok)