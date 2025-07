iOS 18.6 liefert Stabilität, Sicherheit und Sideloading

Mit iOS 18.6 hat Apple eine neue Version bereitgestellt, die vor allem Stabilitäts und Sicherheitskorrekturen enthält und EU Nutzer ein vereinfachtes Sideloading ermöglicht.Apple adressiert in iOS 18.6 insgesamt mehr als 20 Schwachstellen in Systemkomponenten, darunter eine Kernel Memory-Corruption in der Speicherverwaltung, mehrere WebKit-Exploits zur Ausführung von Schadcode sowie eine Lücke in CoreAudio, die ungewolltes Vorlesen von Passwörtern durch die Vorlesefunktion zur Barrierefreiheit ermöglichte. Darüber hinaus wurde ein Speicherleck beim Bearbeiten manipulierten Audiomaterials behoben und ein XPC-Sandbox-Bypass geschlossen. In der Fotos App verhinderte ein Bug zuvor das Teilen von Rückblick Videos – auch dieser Fehler ist nun korrigiert.In Reaktion auf den Digital Markets Act erleichtert iOS 18.6 das Sideloading: Wer alternative App Marktplätze oder einzelne Apps direkt von Entwickler Webseiten installieren möchte, muss dies künftig nur noch einmalig per Face ID bestätigen. Vor der Installation erscheint ein Informationsblatt mit App Name, Entwicklerangaben, Beschreibung und Screenshots.iOS 18.6 dürfte das vorletzte grosse Update der aktuellen Generation sein. Im Herbst folgt iOS 26 mit neuem Liquid‑Glass‑Design und tieferer Apple Intelligence‑Integration. (dow)