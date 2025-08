Apple erhöht Preise für iPhone-17-Reihe

Offenbar plant Apple , die Preise für sämtliche Varianten des iPhone 17 um jeweils mindestens 50 Dollar anzuheben. Wie "Heise" unter Berufung auf eine Investorenmitteilung der Investmentgesellschaft Jefferies berichtet, würde das Basismodell in den USA künftig 849 Dollar statt 799 Dollar kosten. Das iPhone 17 Pro Max soll demnach nicht bei 1199 Dollar sondern bei 1249 Dollar starten. Den gleichen Aufschlag soll auch das iPhone 17 Air erhalten.Die Preisanpassung erklärt Jefferies-Analyst Edison Lee mit höheren Komponentenpreisen und den Zöllen auf chinesische Importe. Obwohl Apple einen Teil der Fertigung nach Indien verlagert hat, könnten dort ebenfalls Strafzölle fällig werden, falls die US-Regierung eine Rückverlagerung "in die Heimat" durchsetzt. Laut Lee will Apple vermeiden, die Steigerung direkt mit den Zöllen zu begründen.Wie "Heise" weiter schreibt, ist unklar, wie stark die Aufschläge in Europa ausfallen. In der Schweiz startet das iPhone 16 derzeit bei 849 Franken, das Pro-Modell bei 1049 Franken. Branchenbeobachter erwarten die Vorstellung der iPhone-17-Modelle im September, wenn Apple dann auch die offiziellen Franken-Preisempfehlungen verrät. (dow)