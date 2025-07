Aus Schweizer Produktion: USB-C-Hülle für Lightning-iPhones

Besitzer eines iPhone 14 oder älter dürften das Problem kennen: In einer Welt voller USB-C-Stecker benötigt man für sein Smartphone nach wie vor ein separates Lightning-Kabel, da Apple sich lange gegen die Verwendung eines USB-C-Anschlusses gewehrt hatte. Abhilfe verspricht nun die Entwicklung eines Tüftlers aus der Schweiz.Ken Pillonel, so dessen Name, hat vor knapp vier Jahren damit begonnen, eine USB-C-Lösung für Lightning-iPhones als DYI-Mod zu entwickeln – und ging mit einem entsprechenden Video dazu viral. Nun ist dieses Produkt kommerziell erhältlich, wie "Heise.de" entdeckt hat – und leider bereits schon ausverkauft.Die Lösung trägt den Namen iPh0n3 – USB-C Protection Case und ist für zahlreiche iPhones für jeweils knapp 50 Franken verfügbar. Das Case ist aus Nylon gefertigt und entspricht den handelsüblichen Schutzhüllen, mit der Ausnahme, dass sich unten rechts ein USB-C-Anschluss befindet. Dieser kann für Carplay, Datentransfers und zum Laden verwendet werden. Für Zubehör wie Audiostecker oder externe Speicher soll er derweil nicht funktionieren, diese würden einen Apple-Adapter verlangen, ist weiter zu lesen. Magsafe hingegen wird unterstützt.Allerdings heisst es wie erwähnt auf dem Online-Shop Obsoless , dass die Batches, 1, 2 und 3 bereits ausverkauft seien. Interessenten sollten sich für ihr entsprechendes Wunschmodell eintragen, die Produktion, die laut Website in der Schweiz stattfindet, werde je nach Anzahl Anfragen priorisiert. (mw)