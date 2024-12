Apple stoppt Verkauf des iPhone 14 in der Schweiz

Apple wird in Europa schon bald nur noch iPhones mit USB-C-Anschluss verkaufen. Damit reagiert der Konzern auf die EU-Richtlinie für einen einheitlichen Ladeanschluss. Wie der Konzern auf Anfrage erklärt, gilt das auch für die Schweiz. Ein Sprecher erklärt: "Tatsächlich werden auch in der Schweiz (obwohl nicht EU) analog bald keine iPhones mit Lightning-Port (abgesehen von lokalen Lagerbeständen) mehr verkauft, nur noch mit USB-C."Aktuell führt Apple in der Schweiz noch die iPhone-Modelle iPhone 14 (Bild), iPhone 14 Plus und iPhone SE im Sortiment, die alle drei mit Lightning-Port ausgestattet sind. Wer ein solches Modell also noch auf der Einkaufsliste hat, sollte bald zuschlagen, auch wenn man davon ausgehen kann, dass es etwas dauern dürfte, bis auch die Lager der hiesigen Händler abgebaut sind. Bis wann der Verkaufsstopp umgesetzt wird, dazu macht Apple keine Angaben. Es könnte aber schon bald soweit sein, denn die EU-Richtlinie für einen einheitlichen Ladeanschluss gilt ab dem 28. Dezember 2024. (mw)