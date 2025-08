Sonos Roam kann schmelzen

Bei der ersten Generation des mobilen Bluetooth-Lautsprechers Sonos Roam kann es offenbar dazu kommen, dass er beim Laden zu heiss wird. Hersteller Sonos soll gegenüber " Bloomberg " (Paywall, via " Winfuture ") bestätigt haben, dass es eine begrenzte Anzahl Vorfälle gegeben hat. Via Reddit sollen Nutzer zuvor berichtet haben, dass beim Laden des Speakers über die USB-C-Schnittstelle so viel Hitze entstanden ist, dass der Kunststoff rund um die Buchse sowie das Ladekabel geschmolzen sind.Laut Sonos tritt das Problem nur vereinzelt bei der ersten Lautsprecher-Generation auf, die 2021 eingeführt wurde. Umweltfaktoren würden dazu führen – unter welchen Umständen die Hitzeentwicklung allerdings genau entsteht, darüber macht Sonos keine Angaben. Man habe das Risiko des Überhitzens mittels Software-Updates bereits reduzieren können, so Sonos . Offenbar soll das Problem aber weiterhin bestehen. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte seinen Roam-Speaker nur über das optional erhältliche magnetische Ladedock laden. Betroffenen Nutzern bietet Sonos die kostenlose Reparatur (respektive wohl den Austausch) des überhitzten Lautsprechers an. (mw)