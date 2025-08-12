Galaxus eröffnet Store mit neuem Konzept

Galaxus hat einen neuen physischen Store unter dem Galaxus-Brand eröffnet; den ersten mit einem laut Onlinehändler "komplett neuen Ladenkonzept". Der neue Store findet sich direkt am Bahnhof in Winterthur an der Adresse Bahnhofplatz 5. Am neuen Standort sollen Kunden Bestellungen abholen, Retouren aufgeben und direkt vor Ort aus einem auf limitierten Sortiment einkaufen können. Dabei ist der Shop 365 Tage im Jahr offen – von Montag bis Freitag von 7.00 bis 21.00 Uhr und am Wochenende und an Feiertagen von 10.00 bis 20.00 Uhr.
Der Shop ist mit einem Lager von 200 Quadratmetern ausgestattet und sei die bisher kleinste Filiale von Digitec Galaxus
, schreibt das Unternehmen. Im Gegensatz zu den bisherigen Shops gibt es in Winterthur keine Ausstellungsfläche für Handys, Kopfhörer oder andere Produkte. Stattdessen setzt Galaxus auf ein digitales Showroom-Konzept an einem Standort mit viel Laufkundschaft. Eine knapp 27 Quadratmeter grosse LED-Wand im Shop präsentiert dabei digital Produkte aus dem Galaxus-Sortiment. Die LED-Wand ist so positioniert, dass sie auch für Pendlerinnen und Pendler von der Fussgängerzone oder dem Busbahnhof aus sichtbar ist. Daniel Cyganek, Leiter Retail, erklärt, man wolle kurze Wege für Abholung, Rückgabe und Beratung bieten. "Wir wollen mit der zentralen Lage den Komfort für unsere Kundschaft weiter erhöhen und bewegen uns deshalb noch näher an ihren Alltag heran."
Mit dem neuen Shop hat der bisherige Digitec-Shop an der Zürcherstrasse 42 in Winterthur seine Türen geschlossen. Gleichzeitig erklärt das Unternehmen, dass keine weiteren Galaxus-Filialen geplant seien.
(mw)