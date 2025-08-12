cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Galaxus eröffnet Store mit neuem Konzept
Quelle: Galaxus

Galaxus eröffnet Store mit neuem Konzept

Onlinehändler Galaxus hat in Winterthur einen neuen Store eröffnet, mit dem ein neues Ladenkonzept verfolgt wird. Der Shop hat 365 Tage im Jahr geöffnet und zeigt physisch keine Produkte.
12. August 2025

     

Galaxus hat einen neuen physischen Store unter dem Galaxus-Brand eröffnet; den ersten mit einem laut Onlinehändler "komplett neuen Ladenkonzept". Der neue Store findet sich direkt am Bahnhof in Winterthur an der Adresse Bahnhofplatz 5. Am neuen Standort sollen Kunden Bestellungen abholen, Retouren aufgeben und direkt vor Ort aus einem auf limitierten Sortiment einkaufen können. Dabei ist der Shop 365 Tage im Jahr offen – von Montag bis Freitag von 7.00 bis 21.00 Uhr und am Wochenende und an Feiertagen von 10.00 bis 20.00 Uhr.

Der Shop ist mit einem Lager von 200 Quadratmetern ausgestattet und sei die bisher kleinste Filiale von Digitec Galaxus, schreibt das Unternehmen. Im Gegensatz zu den bisherigen Shops gibt es in Winterthur keine Ausstellungsfläche für Handys, Kopfhörer oder andere Produkte. Stattdessen setzt Galaxus auf ein digitales Showroom-Konzept an einem Standort mit viel Laufkundschaft. Eine knapp 27 Quadratmeter grosse LED-Wand im Shop präsentiert dabei digital Produkte aus dem Galaxus-Sortiment. Die LED-Wand ist so positioniert, dass sie auch für Pendlerinnen und Pendler von der Fussgängerzone oder dem Busbahnhof aus sichtbar ist. Daniel Cyganek, Leiter Retail, erklärt, man wolle kurze Wege für Abholung, Rückgabe und Beratung bieten. "Wir wollen mit der zentralen Lage den Komfort für unsere Kundschaft weiter erhöhen und bewegen uns deshalb noch näher an ihren Alltag heran."


Mit dem neuen Shop hat der bisherige Digitec-Shop an der Zürcherstrasse 42 in Winterthur seine Türen geschlossen. Gleichzeitig erklärt das Unternehmen, dass keine weiteren Galaxus-Filialen geplant seien. (mw)


Weitere Artikel zum Thema

Galaxus lanciert zwei neue Internet-Abos

 11. Juni 2025 - Galaxus bietet zwei weitere Internet-Abos an, mit 200 Mbit/s für 27 Franken sowie 1 Gbit/s für 34 Franken. Genutzt wird dafür das Koax-Netz von Sunrise.

Digitec Galaxus lanciert digitale Kaufberater

 22. Mai 2025 - Neue digitale Kaufberater sollen das Shoppen bei Digital Galaxus einfacher und zeiteffizienter gestalten. Rund 500 Produkttypen sind zu Beginn per Kaufberatung zu erwerben.

Same-Day-Lieferservice Notime schliesst, Digitec mit betroffen

 21. Mai 2025 - Das Angebot für die Same-Day-Lieferung der Post rechnet sich nicht, damit schliesst die Post-Tochter Notime ihren Betrieb, viele Stellen fallen weg. Und auch der Online-Händler Digitec Galaxus muss nun über Alternativen nachdenken.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Aus welcher Stadt stammten die Bremer Stadtmusikanten?
Ungewöhnliche Einblicke in LockBit
Wie Unternehmen mit GenAI Wandel gestalten können
clavis IoT cloud
Souveräne KI: rechtskonform & verantwortungsvoll
15 Jahre Inventx: Beständigkeit im Wandel
phonestar*- Das flexibelste VoIP Angebot der Schweiz
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER