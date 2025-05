Same-Day-Lieferservice Notime schliesst, Digitec mit betroffen

Die Post lässt das Angebot ihrer Tochter Notime, die sich auf Same-Day-Lieferungen in Schweizer Ballungszentren spezialisiert hat, auf Ende September 2025 auslaufen. Damit ist auch die Same-Day-Lieferung bei Digitec Galaxus bald Vergangenheit. Laut Mitteilung der Post rechnet sich das Angebot schlicht nicht, die Option sei seit der Lancierung 2015 zu wenig genutzt worden, die Zahlungsbereitschaft der Kundschaft für den Service habe gefehlt.In Folge schrieb Notime jährlich Verluste. Man habe unterschiedliche Preis- und Kostenstrukturen analysiert, die Fixkosten seien letztlich jedoch schlicht zu hoch, um profitabel zu werden.Die Schliessung des Betriebs zieht auch Kündigungen nach sich. Es sollen rund 143 Vollzeitäquivalente, verteilt auf etwa 550 Kuriere, betroffen sein. Man wolle den Abbau so sozialverträglich wie möglich umsetzen und möglichst vielen Mitarbeitenden eine Weiterbeschäftigung ermöglichen, wie Die Post betont.Digitec Galaxus schreibt derweil, dass sich bis Ende September nichts an der Same-Day-Lieferung ändern werde. Nun will der Online-Händler gemeinsam mit der Post verschiedene Szenarien evaluieren, um einen vergleichbaren Service lancieren zu können. (win)