Batterien und Akkus meistverkaufte Produkte bei Digitec Galaxus

Einmal mehr hat Digitec Galaxus die Rangliste seiner meistverkauften Produkte des vergangenen Jahres veröffentlicht. Dabei stehen Batterien und Akkus – wie bereits in den beiden Jahren zuvor – auch 2024 zuoberst auf der Liste. USB-Kabel sicherten sich im vergangenen Jahr den zweiten Platz unter den Bestsellern. Als Grund gibt der Onlinehändler an, dass immer mehr Smartphones ohne Ladegerät und USB-C-Kabel ausgeliefert werden. Bei Galaxus und Digitec wurden daher 2024 rund 30 Prozent mehr USB-Kabel verkauft als im Vorjahr. Auch Kopfhörer schafften es erneut auf das Siegertreppchen. Dank neuer Modelle wie den Apple Airpods und den Samsung Galaxy Buds stieg die Nachfrage um 28 Prozent.Auf Rang vier – als "Aufsteiger das Jahres" bezeichnet – finden sich 2024 Windeln. Daneben wurden weitere Dinge des täglichen Bedarfs im letzten Jahr deutlich häufiger in den Warenkorb gelegt, etwa Reinigungsmittel (Platz 8) oder Reinigungsutensilien wie Putzschwämme, Staubwischer oder Druckluft-Abflussreiniger (Platz 11). Einen anderen Weg gingen Druckerpatronen und Toner. Während Druckerpatronen im Ranking von Platz 3 auf Platz 6 abrutschten, verschwanden Toner sogar vollständig aus der Liste. Noch 2019 waren sie der meistverkaufte Produkttyp bei Galaxus und Digitec , und der Händler liefert auch einen möglichen Grund für die Entwicklung: Immer mehr Büroangestellte kehrten zurück ins Unternehmen und drucken seltener von zu Hause aus. Zudem würden viele Firmen ihren Papierverbrauch im Büro reduzieren. Dieser Effekt bleibe jedoch überschaubar – 2024 wurde bei Galaxus und Digitec nur ein Prozent weniger Papier verkauft als im Vorjahr.

Interessant auch der Weg, den Smartphones zurückgelegt haben. Bis 2018 waren sie jeweils unangefochtenen Bestseller bei Galaxus und Digitec , dann verschwanden sie zwischenzeitlich aus den Top 10, um nun zum zweiten Jahr in Folge wieder auf dem zehnten Rang in der Liste aufzutauchen.Nebst den Top 10 hat Digitec Galaxus auch eine Liste der Aufsteiger 2024 publiziert – also der Produkte, die im Verkaufsrang am stärksten aufgestiegen sind. Nach Reifen-Zubehör (z.B. Druckmesser, Ventilkappen oder Montagepaste) kommt hier Raucherware auf den Rängen zwei bis vier (Zigaretten, Tabak, Vape Liquid) noch vor Wasser, Essig und Produkten für die Kopfhautpflege. (mw)