Digitec Galaxus nutzt neu KI für Community-Fragen

Die Community, auf der Spezialisten von Digitec Galaxus und häufig auch Kunden Fragen zu Produkten beantworten, ist ein wichtiger Teil der Online-Plattform des Unternehmens. Nun gibt der Onlinehändler bekannt, dass man für diese Community neu auch Künstliche Intelligenz einsetzt. Bei jeder Frage prüft neu eine KI, ob sie in der Lage ist, sie zu beantworten. Ist das der Fall, wird dem Interessenten die Antwort direkt vorgelegt, und er kann entscheiden, ob er damit zufrieden ist. Falls ja, erscheinen sowohl Frage als auch die KI-Antwort in der Community sichtbar für alle. In den Antworten wird dabei angezeigt, welche Quellen die KI genutzt hat. Falls aber die KI die Frage nicht beantworten kann respektive wenn die Antwort nicht ausreicht, dann geht die Frage wie gewohnt in die öffentliche Community und wird von Digitec Galaxus oder den Community-Mitgliedern beantwortet.Digitec Galaxus macht klar, dass die KI vor allem produktspezifische Fragen beantworten soll – sprich Antworten liefert, die auf den Produktdaten basieren. Fragen wie "Welchen Kabelanschluss hat dieses Handy?" oder "Ab welchem Alter dürfen Kinder damit spielen?", sollte die KI zuverlässig beantworten können, so der Händler, genauso wie auch die meisten Fragen zu Lieferumfang oder zu anderen Produkten. "Fragen, die sich auf menschliche Erfahrungen mit dem Produkt beziehen oder Fragen zu Preisen, Veröffentlichungsdaten etcetera kann die KI nicht beantworten", macht Digitec Galaxus klar. Hier sei man weiterhin auf die Community angewiesen. (mw)