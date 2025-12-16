cnt
Quelle: Google

Google Translate bekommt Echtzeit-Übersetzung auf KI-Basis

Google erweitert Google Translate um neue KI-gestützte Funktionen auf Basis von Gemini. Dazu gehören verbesserte Textübersetzungen, eine neue Live-Sprachübersetzung über Kopfhörer im Beta-Status sowie zusätzliche Features für das Lernen von Sprachen.
16. Dezember 2025

     

Google spendiert Google Translate neue Funktionen auf Basis des hauseigenen KI-Modells Gemini. Im Zentrum steht die verbesserte Qualität von Textübersetzungen. Google Translate soll nun auch Redewendungen, idiomatische Ausdrücke, lokale Formulierungen und umgangssprachliche Wendungen kontextuell erfassen und sinngemäss übersetzen können, statt sie wortwörtlich zu übertragen. Dieses Update wird ab sofort in den USA und Indien ausgerollt und unterstützt Übersetzungen zwischen Englisch und knapp 20 Sprachen, darunter Spanisch, Hindi, Chinesisch, Japanisch und Deutsch. Die Neuerungen stehen in der Google-Translate-App für Android und iOS sowie in der Webversion zur Verfügung.

Parallel erweitert Google die Lern- und Übungsfunktionen in Google Translate. Nutzer erhalten neu detaillierteres Feedback zu ihrer Aussprache und können ihre Lernaktivitäten verfolgen. Die Lernfunktionen werden auf rund 20 weitere Länder ausgeweitet, darunter Deutschland, Indien, Schweden und Taiwan. Neu unterstützt werden unter anderem Sprachkombinationen wie Englisch–Deutsch, Englisch–Portugiesisch sowie mehrere Sprachen – darunter Deutsch, Hindi, Italienisch und Schwedisch – ins Englische.


Darüber hinaus testet Google eine neue Funktion für Live-Sprachübersetzungen. Mithilfe von Gemini lassen sich über Kopfhörer gesprochene Inhalte in Echtzeit übersetzen. Laut Google werden dabei Tonfall, Betonung und Sprachrhythmus der Sprecher bestmöglich beibehalten, um Gespräche, Vorträge oder audiovisuelle Inhalte nachvollziehen zu können. Die Beta-Version ist ab sofort für Android-Nutzer in den USA, Mexiko und Indien verfügbar, funktioniert mit handelsüblichen Kopfhörern und unterstützt mehr als 70 Sprachen. Ein Rollout für iOS und weitere Länder ist für 2026 geplant. (sta)


