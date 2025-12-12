Google testet mit Disco die Zukunft des Webbrowsers

Google tüftelt in seinen Google
Labs an einer neuen Art Browser, der unter dem Namen Disco entwickelt wird. Wie Google via Blog
erklärt, soll Disco dazu dienen, neue Ansätze für das Browsen und Arbeiten im Internet zu testen. Erstes Feature von Disco ist GenTabs, ein KI-gestütztes Werkzeug, das auf dem Sprachmodell Gemini 3 basiert.
GenTabs soll Anwender dabei unterstützen, komplexe Aufgaben im Web besser zu bewältigen. Dazu analysiert das System offene Tabs und den bisherigen Kontext einer Aufgabe, um daraus interaktive Web Apps zu erstellen, die bei der jeweiligen Tätigkeit helfen sollen. Die Bedienung erfolgt dabei über natürliche Sprache, Programmierkenntnisse sollen nicht erforderlich sein. GenTabs kann laut Google zudem eigenständig Vorschläge für passende generative Anwendungen machen. Versprochen wird zudem. dass alle Inhalte mit den ursprünglichen Webquellen verknüpft werden.
Disco startet zunächst als geschlossene Testumgebung. Interessierte können sich auf eine Warteliste setzen lassen, um GenTabs auszuprobieren. Der Start erfolgt vorerst auf MacOS. Google macht klar, dass sich das Projekt noch in einer frühen Phase befindet und gezielt Feedback gesammelt wird. Erkenntnisse aus Disco könnten zu einem späteren Zeitpunkt in bestehende Google-Produkte einfliessen.
(mw)