cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Google testet mit Disco die Zukunft des Webbrowsers
Quelle: Youtube

Google testet mit Disco die Zukunft des Webbrowsers

Google hat Disco vorgestellt, ein Testvehikel für die Zukunft des Webbrowsens. Eine erste Anwendung von Disco ist GenTabs, eine Funktion, die mittels KI eigenständig Web Apps für Suchanfragen baut.
12. Dezember 2025

     

Google tüftelt in seinen Google Labs an einer neuen Art Browser, der unter dem Namen Disco entwickelt wird. Wie Google via Blog erklärt, soll Disco dazu dienen, neue Ansätze für das Browsen und Arbeiten im Internet zu testen. Erstes Feature von Disco ist GenTabs, ein KI-gestütztes Werkzeug, das auf dem Sprachmodell Gemini 3 basiert.

GenTabs soll Anwender dabei unterstützen, komplexe Aufgaben im Web besser zu bewältigen. Dazu analysiert das System offene Tabs und den bisherigen Kontext einer Aufgabe, um daraus interaktive Web Apps zu erstellen, die bei der jeweiligen Tätigkeit helfen sollen. Die Bedienung erfolgt dabei über natürliche Sprache, Programmierkenntnisse sollen nicht erforderlich sein. GenTabs kann laut Google zudem eigenständig Vorschläge für passende generative Anwendungen machen. Versprochen wird zudem. dass alle Inhalte mit den ursprünglichen Webquellen verknüpft werden.


Disco startet zunächst als geschlossene Testumgebung. Interessierte können sich auf eine Warteliste setzen lassen, um GenTabs auszuprobieren. Der Start erfolgt vorerst auf MacOS. Google macht klar, dass sich das Projekt noch in einer frühen Phase befindet und gezielt Feedback gesammelt wird. Erkenntnisse aus Disco könnten zu einem späteren Zeitpunkt in bestehende Google-Produkte einfliessen. (mw)



Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Aus welcher Stadt stammten die Bremer Stadtmusikanten?
Security Leadership: Vom CIO zum Business Enabler
Cybercrime Trends 2026: Wunderwaffe KI
Wie Behörden sich auf die Post-Quantum-Ära vorbereiten können
Digitale Souveränität: Schweizer Daten gehören in die Schweiz
AI 2035: 900 Milliarden autonome Agenten
Digitale Souveränität beginnt bei Ihren Endpoints
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER