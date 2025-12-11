cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Gratis-Tool entfernt alle KI-Features aus Windows 11
Quelle: Microsoft

Gratis-Tool entfernt alle KI-Features aus Windows 11

Wer Microsofts KI-Implementierungen in Windows loswerden möchte, sollte einen Blick auf RemoveWindowsAI werfen. Das auf Github veröffentlichte Tool entfernt die KI-Komponenten und sorgt dafür, dass diese beim nächsten Update nicht erneut installiert werden.
11. Dezember 2025

     

Microsoft ist seit Längerem bestrebt, KI-Features an allen Ecken und Enden in Windows zu implementieren. Dass nicht alle User sich darüber freuen, dürfte die Konzernverantwortlichen nicht wirklich kümmern. Wie zahllosen Foren-Beiträgen zu entnehmen ist, wünschen sich aber stetig mehr Anwender ein KI-freies Betriebssystem.

Da Microsoft diesen Wünschen aller Voraussicht nach nicht nachkommen wird, haben findige Tüftler ein Tool entwickelt, das alle KI-Implementierungen aus Windows entfernt. Wie "Winfuture" berichtet, handelt es sich dabei um ein kostenlos angebotenes Script namens RemoveWindowsAI, das derzeit vom Entwickler Zoicware auf Github zum Download angeboten wird.


RemoveWindowsAI deaktiviert aber nicht einfach Funktionen, sondern versucht, diese systemweit zu entfernen respektive zu deinstallieren. Dazu zählen Copilot und Recall ebenso wie die KI-Implementierungen in Paint, Notepad oder der Fotos-App. Damit versierte User nachvollziehen können, was im Detail geschieht, wird auch der Quellcode auf Github bereitgestellt. Ausserdem gibt es eine Benutzeroberfläche für das Powershell-Script. Neben dem Entfernen der KI-Komponenten verspricht das Tool ausserdem, auch dafür zu sorgen, dass Microsoft die KI-Implementierung mit dem nächsten Update nicht wieder installiert.

Unter dem Strich bleibt anzumerken, dass die Nutzung von RemoveWindowsAI nicht ganz risikofrei ist. Immerhin könnten Komponenten entfernt werden, auf die das nächste Update angewiesen ist, was zu unvorhergesehenen Problemen führen könnte. Ein Backup vor der Anwendung oder zumindest das Setzen eines Wiederherstellungspunktes sei somit empfohlen. (rd)


Weitere Artikel zum Thema

Microsofts 365-KI erhält neu einen Bye-Befehl

 1. Dezember 2025 - Microsoft 365 Copilot lässt sich mit einem Sprachbefehl starten, aber nicht beenden. Die Roadmap für Microsoft 365 enthält jetzt einen Eintrag, der einen künftigen "Bye"-Befehl in Aussicht stellt.

Microsoft kündigt Datenverarbeitung für Copilot in der Schweiz an

 6. November 2025 - Die von Copilot verarbeiteten Daten sollen künftig innerhalb der Landesgrenzen bleiben können. Eine entsprechende Funktion wird noch 2025 lanciert und soll 2026 auch in der Schweiz verfügbar gemacht werden.

Recall ist da - aber nicht für den Europäischen Wirtschaftsraum

 28. April 2025 - Nutzer von Copilot+-PCs können ab sofort die neue Suchfunktion Recall aktivieren. Microsoft konnte die Datenschutzbedenken zumindest im Heimmarkt ausräumen. In Europa muss man sich bis zum Rollout noch gedulden.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wie hiess im Märchen die Schwester von Hänsel?
Cybercrime Trends 2026: Wunderwaffe KI
Wie Behörden sich auf die Post-Quantum-Ära vorbereiten können
Digitale Souveränität: Schweizer Daten gehören in die Schweiz
AI 2035: 900 Milliarden autonome Agenten
Digitale Souveränität beginnt bei Ihren Endpoints
Cisco: Doppelter Einsatz für eine belastbare Infrastruktur
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER