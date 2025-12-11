Gratis-Tool entfernt alle KI-Features aus Windows 11

Microsoft ist seit Längerem bestrebt, KI-Features an allen Ecken und Enden in Windows zu implementieren. Dass nicht alle User sich darüber freuen, dürfte die Konzernverantwortlichen nicht wirklich kümmern. Wie zahllosen Foren-Beiträgen zu entnehmen ist, wünschen sich aber stetig mehr Anwender ein KI-freies Betriebssystem.
Da Microsoft
diesen Wünschen aller Voraussicht nach nicht nachkommen wird, haben findige Tüftler ein Tool entwickelt, das alle KI-Implementierungen aus Windows entfernt. Wie "Winfuture" berichtet
, handelt es sich dabei um ein kostenlos angebotenes Script namens RemoveWindowsAI, das derzeit vom Entwickler Zoicware auf Github zum Download
angeboten wird.
RemoveWindowsAI deaktiviert aber nicht einfach Funktionen, sondern versucht, diese systemweit zu entfernen respektive zu deinstallieren. Dazu zählen Copilot und Recall ebenso wie die KI-Implementierungen in Paint, Notepad oder der Fotos-App. Damit versierte User nachvollziehen können, was im Detail geschieht, wird auch der Quellcode auf Github bereitgestellt. Ausserdem gibt es eine Benutzeroberfläche für das Powershell-Script. Neben dem Entfernen der KI-Komponenten verspricht das Tool ausserdem, auch dafür zu sorgen, dass Microsoft die KI-Implementierung mit dem nächsten Update nicht wieder installiert.
Unter dem Strich bleibt anzumerken, dass die Nutzung von RemoveWindowsAI nicht ganz risikofrei ist. Immerhin könnten Komponenten entfernt werden, auf die das nächste Update angewiesen ist, was zu unvorhergesehenen Problemen führen könnte. Ein Backup vor der Anwendung oder zumindest das Setzen eines Wiederherstellungspunktes sei somit empfohlen.
(rd)