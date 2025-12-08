cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Zu heikel: Palantir blitzte beim Bund jahrelang ab
Quelle: Depositphotos

Zu heikel: Palantir blitzte beim Bund jahrelang ab

Über Jahre hinweg versuchte Peter Thiels Firma Palantir, verschiedenen Bundesbehörden Software zu verkaufen. Bisher ohne Erfolg, denn es bestehen weiter zahlreiche Zweifel rund um Palantirs Spionage-Software.
8. Dezember 2025

     

Palantir, spezialisiert auf Software im Spionage- und Militärbereich, blitzte beim Versuch, verschiedenen Bundesbehörden ihre Software zu verkaufen, mehrfach ab. Dies zeigt ein ausführlicher Bericht der "Republik", der in Zusammenarbeit mit dem WAV Recherchekollektiv entstanden ist. Die umstrittene Firma des bekannten Tech-Investors Peter Thiel versuchte demnach über sieben Jahre hinweg, verschiedene Lösungen an die Schweiz zu verkaufen – stets erfolglos. Die Informationen stammen teils von Insidern und teils aus Behördendokumenten, die gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz eingesehen werden konnten.


Die Begründungen, warum es nie zu einem Deal kam, unterscheiden sich von Fall zu Fall und sind in einigen Fällen nicht einmal bekannt. Oft scheint aber der zweifelhafte Ruf, der Thiels Firma vorauseilt, schuld zu sein. Den Behörden und der Armee war es schlicht zu heikel, mit Palantir Geschäfte zu machen. Denn Thiel und Palantir-CEO Alex Karp machen keinen Hehl daraus, dass ihre Software genutzt wird, um Menschen zu töten und unliebsame Personen auszuspionieren.
Selbst, als es lediglich um ein Tool für die Datenanalyse während der Pandemie ging, war Bundesbern die Zusammenarbeit offenbar zu heikel. Bei einem vorgestellten Tool gegen Geldwäscherei gab es ebenfalls Zweifel – der Einsatz der Software wäre gegebenenfalls nicht einmal legal gewesen. In einem Fall wurde auch die Abhängigkeit von weiteren US-Diensten und die Angst, dass Schweizer Daten an US-Geheimdienste weitergegeben werden, als Grund für die Absage genannt.


Stand heute hat Palantir bei den Schweizer Behörden bisher ohne Erfolg lobbyiert. Bei verschiedenen Schweizer Unternehmen, etwa SwissRe, Ringier und Novartis, ist hingegen bereits Software des Unternehmens im Einsatz. (win)


Weitere Artikel zum Thema

Spionage-Affäre: Schweizer Firma verliert Zugang zum Mobilfunknetz

 22. Mai 2023 - Ein Basler IT-Unternehmer soll mit seiner Firma mitgeholfen haben, Handy-Spionage zu betreiben. Nun hat der Mobilfunkverband GSMA seinen Mitgliedern empfohlen, die Zugänge der Firma zum Handynetz zu unterbinden.

Apple warnt vor Spyware Pegasus

 22. Juli 2022 - Laut einem Zeitungsartikel hat Apple User in 150 Ländern vor Spionagesoftware wie der berüchtigten Pegasus-Spyware der NSO Group gewarnt. Der geplante Lockdown-Modus soll das Problem mildern.

Credit Suisse spioniert Personal aus

 17. Februar 2017 - Credit Suisse und Palantir haben gemeinsam eine Compliance-Software entwickelt, welche Bankenmitarbeiter ausspioniert. Künftig möchte das Joint Venture die Lösung auch Drittfirmen zur Verfügung stellen.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Vor wem mussten die sieben Geisslein aufpassen?
AI 2035: 900 Milliarden autonome Agenten
Digitale Souveränität beginnt bei Ihren Endpoints
Cisco: Doppelter Einsatz für eine belastbare Infrastruktur
OPTIMAL SYSTEMS verstärkt Schweizer Präsenz mit Inacta
Netzwerk neu denken
Sicherheit im Unternehmensnetzwerk strategische Pflicht für KMU's
Advertorial

Sicherheit im Unternehmensnetzwerk strategische Pflicht für KMU's

Cyberangriffe auf Schweizer Unternehmen haben 2025 einen neuen Höchststand erreicht. Wer seine digitale Sicherheit dem Zufall überlässt, setzt nicht nur seine Daten, sondern auch Vertrauen, Reputation und Business aufs Spiel. Besonders betroffen sind kleine und mittlere Unternehmen (KMUs), die oft mit begrenzten Ressourcen gegen eine zunehmend professionelle Bedrohungslage kämpfen. Die Angreifer agieren gezielt, automatisiert und werden durch KI unterstützt.
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER