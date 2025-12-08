Zu heikel: Palantir blitzte beim Bund jahrelang ab

Selbst, als es lediglich um ein Tool für die Datenanalyse während der Pandemie ging, war Bundesbern die Zusammenarbeit offenbar zu heikel. Bei einem vorgestellten Tool gegen Geldwäscherei gab es ebenfalls Zweifel – der Einsatz der Software wäre gegebenenfalls nicht einmal legal gewesen. In einem Fall wurde auch die Abhängigkeit von weiteren US-Diensten und die Angst, dass Schweizer Daten an US-Geheimdienste weitergegeben werden, als Grund für die Absage genannt.Stand heute hat Palantir bei den Schweizer Behörden bisher ohne Erfolg lobbyiert. Bei verschiedenen Schweizer Unternehmen, etwa SwissRe, Ringier und Novartis, ist hingegen bereits Software des Unternehmens im Einsatz. (win)