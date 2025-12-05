Adobe Acrobat Reader startet nicht

cnt
Quelle: Depositphotos

Ein Update für Adobes Acrobat Reader sorgt auf vielen Systemen dazu, dass die Anwendung nicht mehr startet. Betroffen sind vor allem Unternehmen.
5. Dezember 2025

     

Adobe hat vor einigen Tagen ein Update für Adobes Acrobat Reader veröffentlicht. Dieses soll nun bei zahlreichen Nutzern Probleme machen, insofern dass sich die Anwendung in der Version 25.001.20982 nicht mehr starten lässt. Das berichtet "Heise.de" unter Berufung auf Online-Foren wie Reddit.

Betroffen sind laut dem Bericht Einzelnutzer wie auch Unternehmen, welche den Acrobat Reader über Verteilungstools wie PDQ Connect installiert haben. Als häufigste Fehlermeldung soll "Acrobat failed to load its Core DLL" erscheinen, danach müsse die App via Task Manager beendet werden. Eine Neuinstallation soll nicht helfen, genauso wenig wie das Ausführen der Reparatur-Routine oder auch des Adobe-eigenen Bereinigungs-Tools. Als erfolgversprechendster Lösungsansatz nennt "Heise.de" das Zurücksetzen der Anwendung auf die Vorgängerversion.


Seitens Adobe gebe es bislang keine Hinweise auf Fehler durch das Update und entsprechend auch keine Lösungsansätze. (mw)


