cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Webland: Mutterhaus verspricht Aufklärung und Kulanzprüfung
Quelle: Depositphotos

Webland: Mutterhaus verspricht Aufklärung und Kulanzprüfung

Beim Schweizer Hosting-Provider Webland sind weiterhin Mailserver ausser Betrieb. Gleichzeitig versucht sich das Mutterhaus Miss Group in Schadensbegrenzung und verspricht transparente Aufklärung des Falls. Kulante Kompensationen wolle man diskutieren, wenn alles wieder läuft.
4. Dezember 2025

     

Auch mehr als zwei Wochen nach Beginn der schweren Störung beim Schweizer Hosting-Provider Webland halten die Probleme an. Zwar sind laut dem Mutterkonzern Miss Group alle Webserver seit dem 28. November wieder online, bei den Mailservern hakt es jedoch noch immer – mehrere Systeme sind weiterhin ausser Betrieb.

Jimmie Eriksson, COO der schwedischen Miss Group, zu der Webland gehört, räumt im Gespräch ein, dass man derzeit keine verlässliche Prognose abgeben könne, bis wann sämtliche Mailserver wieder funktionieren würden. "Alle Webserver sind seit letztem Freitag wieder in Betrieb und acht Mailserver sind wieder online." Man arbeite "rund um die Uhr", um auch die noch betroffenen Server zurück ans Netz zu bringen.


Als Auslöser wurde zuletzt ein Ausfall im Storage-Cluster genannt, genauere Angaben machte Webland oder das Mutterhaus bislang nicht. Eriksson erklärt gegenüber "Swiss IT Magazine", man wolle den Vorfall vollständig untersuchen und die Ursachen transparent offenlegen, sobald die Systeme wieder stabil laufen. Man habe inzwischen eine gute Vorstellung davon, was genau passiert ist und warum, doch man wolle alle Informationen sammeln und konzentriere sich aktuell zudem voll und ganz darauf, alle Dienste wieder online zu bringen. Auch die Frage, warum insbesondere die Wiederherstellung der Mailserver so lange dauert, wolle man im Rahmen der internen Untersuchung klären.
Inzwischen sind bei Webland erste Schadenersatzforderungen eingegangen, wie der COO bestätigt. Geprüft werden auch diese laut Eriksson erst nach der vollständigen Wiederherstellung der Dienste. Ebenso kulante Kompensationen – etwa durch Gebührenerlasse – werde man erst danach diskutieren. Ein genereller Haftungsausschluss sei in den AGB verankert, wie bei den meisten Hosting-Anbietern üblich, so der COO. Noch kein Diskussionspunkt sei die Frage gewesen, ob betroffene Kunden ihre Verträge mit Webland vorzeitig künden könnten, wenn sie dies wollten. Jimmie Eriksson stellt allerdings klar: "Genauso wie wir einen Vertrag mit dem Kunden haben, hat der Kunde einen Vertrag mit uns."


Eriksson macht keinen Hehl daraus, dass der Ausfall dem Ruf von Webland geschadet hat. Man sei aber bemüht, das Vertrauen seiner Kunden zurückzugewinnen. Man setze auf Transparenz, veröffentliche laufend Updates auf der Statusseite und reagiere auf Medienanfragen. Jimmie Eriksson abschliessend: "Wir versuchen nicht, uns zu verstecken, und tun alles, was wir können, um die Dienste so schnell wie möglich wieder funktionsfähig zu machen. Wir werden eine Untersuchung durchführen, um herauszufinden, was genau passiert ist und warum. Die Ergebnisse werden unseren Kunden nach Abschluss der Untersuchung vorgelegt. Wir werden daraus lernen und alles Notwendige tun, damit so etwas nicht wieder vorkommt. Wir verstehen, dass unsere Kunden verärgert und enttäuscht sind, genauso wie wir. Wir möchten, dass unsere Kunden mit uns und unseren Dienstleistungen zufrieden sind." (mw)


Weitere Artikel zum Thema

Grossausfall bei Hosting Provider Webland weiter ungelöst

 27. November 2025 - Vor rund einer Woche gab es in einem Rechenzentrum des Schweizer Hostinganbieters Webland einen grossen Ausfall. Die Probleme und damit die Bemühungen um eine Lösung ziehen sich bis heute weiter.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Was für Schuhe trug der gestiefelte Kater?
Digitale Souveränität beginnt bei Ihren Endpoints
Cisco: Doppelter Einsatz für eine belastbare Infrastruktur
OPTIMAL SYSTEMS verstärkt Schweizer Präsenz mit Inacta
Netzwerk neu denken
Sicherheit im Unternehmensnetzwerk strategische Pflicht für KMU's
Advertorial

Sicherheit im Unternehmensnetzwerk strategische Pflicht für KMU's

Cyberangriffe auf Schweizer Unternehmen haben 2025 einen neuen Höchststand erreicht. Wer seine digitale Sicherheit dem Zufall überlässt, setzt nicht nur seine Daten, sondern auch Vertrauen, Reputation und Business aufs Spiel. Besonders betroffen sind kleine und mittlere Unternehmen (KMUs), die oft mit begrenzten Ressourcen gegen eine zunehmend professionelle Bedrohungslage kämpfen. Die Angreifer agieren gezielt, automatisiert und werden durch KI unterstützt.
Sichere Netze für die hybride Arbeitswelt.
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER