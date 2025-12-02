Brack lanciert Shopping-App für Android und iOS

Der Schweizer Onlinehändler Brack
hat eine neue Smartphone-App veröffentlicht, die ab sofort im Apple App Store sowie im Google Play Store verfügbar ist. Die Anwendung wurde speziell für mobile Geräte entwickelt und soll das Einkaufserlebnis intuitiver und übersichtlicher gestalten als die bisherige Browser-Variante.
Herzstück der neuen App ist der sogenannten Discovery-Feed auf der Startseite. Dort sollen sich Produkte, Videos, redaktionelle Inhalte und Angebote durch einfaches Scrollen entdecken lassen. Brack plant zudem, in diesem Bereich regelmässig Inhalte bereitzustellen, die exklusiv über die App zugänglich sind, um so Mehrwert gegenüber dem Shoppen im Browse rzu bieten.
Die App wurde gemeinsam mit der Agentur Protofy entwickelt. Ziel sei es gewesen, eine Benutzeroberfläche zu schaffen, die sich an den mobilen Nutzungsgewohnheiten der Kundschaft orientiert und sich nahtlos in deren Alltag integriert, so die Verantwortlichen beider Unternehmen.
(mw)