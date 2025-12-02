cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Brack lanciert Shopping-App für Android und iOS
Quelle: Brack

Brack lanciert Shopping-App für Android und iOS

Brack möchte das Einkaufserlebnis mit einer neuen App für iOS und Android optimieren. Unter anderem werden in der App auch exklusive Inhalte versprochen.
2. Dezember 2025

     

Der Schweizer Onlinehändler Brack hat eine neue Smartphone-App veröffentlicht, die ab sofort im Apple App Store sowie im Google Play Store verfügbar ist. Die Anwendung wurde speziell für mobile Geräte entwickelt und soll das Einkaufserlebnis intuitiver und übersichtlicher gestalten als die bisherige Browser-Variante.

Herzstück der neuen App ist der sogenannten Discovery-Feed auf der Startseite. Dort sollen sich Produkte, Videos, redaktionelle Inhalte und Angebote durch einfaches Scrollen entdecken lassen. Brack plant zudem, in diesem Bereich regelmässig Inhalte bereitzustellen, die exklusiv über die App zugänglich sind, um so Mehrwert gegenüber dem Shoppen im Browse rzu bieten.


Die App wurde gemeinsam mit der Agentur Protofy entwickelt. Ziel sei es gewesen, eine Benutzeroberfläche zu schaffen, die sich an den mobilen Nutzungsgewohnheiten der Kundschaft orientiert und sich nahtlos in deren Alltag integriert, so die Verantwortlichen beider Unternehmen. (mw)
(Quelle: Brack)
(Quelle: Brack)
(Quelle: Brack)
(Quelle: Brack)
(Quelle: Brack)



Weitere Artikel zum Thema

Brack.Alltron bietet schnellere und günstigere Lieferung

 23. Oktober 2025 - Brack.Alltron optimiert die Lieferkonditionen im Sinne der Kunden. Brack, Brack Business und Alltron liefern ab sofort günstiger und in vielen Fällen schneller.

CIO-Interview: «Heute gestaltet die IT aktiv mit»

 5. Juli 2025 - Brack.Alltron hat eine Phase der Reorganisation hinter sich – was insbesondere auch für die IT-Abteilung gilt. Koordiniert wurde die IT-Reorganisation von CIO Tobias Quelle, der per Anfang Jahr zum Unternehmen gestossen ist. Im Interview spricht er über seine ersten Monate.

Brack tritt neu ohne .ch auf

 5. Mai 2025 - Brack.ch heisst neu nur noch Brack und feiert dies mit einem neuen Logo und einer grossen Werbekampagne mit dem Slogan "Pack aus, was in dir steckt".


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Was für Schuhe trug der gestiefelte Kater?
OPTIMAL SYSTEMS verstärkt Schweizer Präsenz mit Inacta
Netzwerk neu denken
Sicherheit im Unternehmensnetzwerk strategische Pflicht für KMU's
Advertorial

Sicherheit im Unternehmensnetzwerk strategische Pflicht für KMU's

Cyberangriffe auf Schweizer Unternehmen haben 2025 einen neuen Höchststand erreicht. Wer seine digitale Sicherheit dem Zufall überlässt, setzt nicht nur seine Daten, sondern auch Vertrauen, Reputation und Business aufs Spiel. Besonders betroffen sind kleine und mittlere Unternehmen (KMUs), die oft mit begrenzten Ressourcen gegen eine zunehmend professionelle Bedrohungslage kämpfen. Die Angreifer agieren gezielt, automatisiert und werden durch KI unterstützt.
Sichere Netze für die hybride Arbeitswelt.
KI-Schutzwall: IBMs Echtzeit-Lösungen
Netzwerksicherheit mit TP-Link Omada
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER