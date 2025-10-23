Brack.Alltron bietet schnellere und günstigere Lieferung

Brack.Alltron bietet sowohl B2C- als auch B2B-Kunden künftig bessere Lieferkonditionen. Ab sofort werden Bestellungen bei Brack bis 20 Uhr kostenfrei am folgenden Werktag geliefert. Gleichzeitig senkt Brack die Versandkosten für Kleinstbestellungen um 33 Prozent von 9 auf 5.90 Franken. Ab 50 Franken bleibt der Versand gratis.
Geschäftskunden von Brack Business sowie Reseller, die über Alltron
bestellen, sollen ebenfalls profitieren. Brack Business liefert alle Bestellungen unterhalb von 50 Franken künftig ebenfalls für 5.90 Franken aus. In der Distribution bei Alltron wird bei einer Bestellsumme unterhalb von 500 Franken der Versandkostenanteil bei Standard-Paketversänden analog von 9 auf 5.90 Franken gesenkt.
"Wir investieren gezielt in Prozesse und Systeme, die unseren Kunden echten Mehrwert bieten; etwa durch längere Bestellzeiten oder eine kosteneffiziente Versandabwicklung", sagt Stefan Fraude, CEO von Brack.Alltron
. "Andere liefern aus dem benachbarten Ausland oder richten ihren Blick gen Fernost. Wir setzen auf unseren Logistikstandort in Willisau im Kanton Luzern, um langfristig zu wachsen und zu optimieren. Das ist eine unserer grossen Stärken." Zudem betont Fraude das Same-Day-Delivery-Angebot bei Bestellungen bis 10 Uhr. "Letztere schaffen wir mittlerweile als einziger Player im Schweizer E-Commerce-Grosshandel – darauf sind wir natürlich besonders stolz."
(sta)