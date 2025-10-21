Windows 11 25H2 wird bereits breit ausgerollt

Anfang Oktober hat der Rollout für das grosse Herbst-Update von Windows 11 mit der Bezeichnung 25H2 gestartet
. Bereits heute wird das Update nun auf grosser Breite verteilt, wie "Winfuture" schreibt
. Möglich ist dies wegen der neuen Update-Strategie mit den sogenannten Enablement Packages. Diese werden nach und nach installiert und enthalten kommende Features bereits, die dann mit einem kleinen Update nur noch freigeschaltet werden. Damit lassen sich unter anderem Download-Spitzen für grosse Feature-Updates verhindern.
Bisher war der schnelle Zugang zum Update nur für Nutzer verfügbar, die in den Einstellungen den Schalter "Erhalte die neuesten Updates, sobald diese verfügbar sind" aktiviert haben. Auf unserem eigenen Testgerät steht ist das Update zum heutigen 21. Oktober jedoch auch ohne den Schalter bereits bereit.
(win)