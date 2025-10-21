cnt
Windows 11 25H2 wird bereits breit ausgerollt
Überraschend früh ist das Herbst-Update 25H2 für Windows 11 bereits für eine breite Masse an Nutzern verfügbar. Möglich ist das wegen den neuen, kleineren Enablement Packages.
21. Oktober 2025

     

Anfang Oktober hat der Rollout für das grosse Herbst-Update von Windows 11 mit der Bezeichnung 25H2 gestartet. Bereits heute wird das Update nun auf grosser Breite verteilt, wie "Winfuture" schreibt. Möglich ist dies wegen der neuen Update-Strategie mit den sogenannten Enablement Packages. Diese werden nach und nach installiert und enthalten kommende Features bereits, die dann mit einem kleinen Update nur noch freigeschaltet werden. Damit lassen sich unter anderem Download-Spitzen für grosse Feature-Updates verhindern.


Bisher war der schnelle Zugang zum Update nur für Nutzer verfügbar, die in den Einstellungen den Schalter "Erhalte die neuesten Updates, sobald diese verfügbar sind" aktiviert haben. Auf unserem eigenen Testgerät steht ist das Update zum heutigen 21. Oktober jedoch auch ohne den Schalter bereits bereit. (win)


