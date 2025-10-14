cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Zum Support-Ende von Windows 10: Upgrade-Tool funktioniert nicht
Quelle: Microsoft

Zum Support-Ende von Windows 10: Upgrade-Tool funktioniert nicht

Mit dem heutigen Tag endet der Support von Windows 10. Unglücklicherweise funktioniert nun prompt das Windows 11 Media Creation Tool auf Windows-10-Rechnern nicht mehr richtig. Microsoft arbeitet an der Lösung des Problems.
14. Oktober 2025

     

Heute, am 14. Oktober stellt Microsoft – wie lange angekündigt – den Support für Windows 10 offiziell ein. Immerhin: Sicherheits-Updates gibt es in der EU und in der Schweiz bis Oktober 2026 weiterhin, und das kostenlos, wie Ende September bekannt wurde.

Quasi rechtzeitig – respektive unglücklicherweise – zum Support-Ende hin hat Microsoft nun das Windows 11 Media Creation Tool (MCT) beschädigt, das für Windows-10-Anwender das Upgrade auf Windows 11 ermöglicht. Laut einem Bericht von "Windows Latest" funktioniert die neueste Version des MCT vom 29. September auf Windows 10 nicht mehr richtig, sondern bricht mit einer Fehlermeldung ab.


Seitens Microsoft wurde das Problem offiziell bestätigt. Microsoft erklärt, dass das Windows 11 Media Creation Tool in der Version 26100.6584 bei der Nutzung auf Geräten mit Windows 10 unerwartet geschlossen werden kann, ohne eine Fehlermeldung anzuzeigen. Betroffen sei die Windows-10-Version 22H2. Microsoft empfiehlt als vorübergehende Lösung den direkten Download eines Windows-11-ISO-Abbilds über die offizielle Webseite. Die fehlerhafte Funktion soll in einem künftigen Update des Tools behoben werden. (mw)


Weitere Artikel zum Thema

Gratis-Updates für Windows 10 in Europa inklusive der Schweiz

 29. September 2025 - Update: In den EU-Ländern sowie in Island, Norwegen und Liechtenstein können Windows-10-Anwender während einem Jahr weiterhin kostenlose Updates für Windows 10 beziehen. Wie Microsoft bestätigt, gilt die Regelung auch für die Schweiz.

Microsoft bietet Trade-in-Programm für alte Windows 10-PCs

 25. September 2025 - Für Rechner, die nicht mit Windows 11 kompatibel sind, bietet Microsoft neu ein Trade-in- und Recycling-Programm an. Allerdings vorerst nur in den USA.

Extended Support für Windows 10 kostet Unternehmen Milliarden

 5. September 2025 - Am 14. Oktober werden sich viele Unternehmen für den Verbleib bei Windows 10 entscheiden. Laut einer Analyse wird sie dies Milliarden kosten.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Fliegen erledigte das tapfere Schneiderlein auf einen Streich?
Circular IT: Effizienz trifft Nachhaltigkeit
Wenn Energienetze zu Datennetzen werden
Die Verbindung von Mensch und Technologie
Advertorial

Die Verbindung von Mensch und Technologie

Dieser Tage hätte man den Hauptsitz der Zurich Schweiz mit einem Tech-Inkubator verwechseln können: Kühlschränke gefüllt mit Energydrinks, Scrum-Boards gespickt mit farbigen Zettelchen und ein grosser, abgedunkelter Raum besetzt mit rund 100 Techies hinter ihrem Notebook. Es handelte sich aber vielmehr um den #ZHACK25, die zweite Ausführung des firmeneigenen Hackathons der Zurich Schweiz. Die Resultate nach zwei intensiven Tagen sind beeindruckend.
T-Systems - Vertrauenswürdige KI aus der Schweiz
Der Schlüssel zur Datensicherheit im öffentlichen Sektor
Support-Ende bei Microsoft - und was nun?
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER