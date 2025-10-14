Zum Support-Ende von Windows 10: Upgrade-Tool funktioniert nicht

Heute, am 14. Oktober stellt Microsoft
– wie lange angekündigt – den Support für Windows 10 offiziell ein. Immerhin: Sicherheits-Updates gibt es in der EU und in der Schweiz bis Oktober 2026 weiterhin, und das kostenlos, wie Ende September bekannt wurde
.
Quasi rechtzeitig – respektive unglücklicherweise – zum Support-Ende hin hat Microsoft nun das Windows 11 Media Creation Tool (MCT) beschädigt, das für Windows-10-Anwender das Upgrade auf Windows 11 ermöglicht. Laut einem Bericht
von "Windows Latest" funktioniert die neueste Version des MCT vom 29. September auf Windows 10 nicht mehr richtig, sondern bricht mit einer Fehlermeldung ab.
Seitens Microsoft wurde das Problem offiziell bestätigt
. Microsoft erklärt, dass das Windows 11 Media Creation Tool in der Version 26100.6584 bei der Nutzung auf Geräten mit Windows 10 unerwartet geschlossen werden kann, ohne eine Fehlermeldung anzuzeigen. Betroffen sei die Windows-10-Version 22H2. Microsoft empfiehlt als vorübergehende Lösung den direkten Download eines Windows-11-ISO-Abbilds über die offizielle Webseite. Die fehlerhafte Funktion soll in einem künftigen Update des Tools behoben werden.
(mw)