cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Extended Support für Windows 10 kostet Unternehmen Milliarden
Quelle: via "Windows Latest"

Extended Support für Windows 10 kostet Unternehmen Milliarden

Am 14. Oktober werden sich viele Unternehmen für den Verbleib bei Windows 10 entscheiden. Laut einer Analyse wird sie dies Milliarden kosten.
5. September 2025

     

Wenn am 14. Oktober Microsoft dem erweiterten Support für Windows 10 den Stecker zieht, wird dies Unternehmen Milliarden Dollar kosten, so ein Bericht von "Betanews". Wie eine Analyse des Support-Dienstleisters Nexthink ergeben hat, muss davon ausgegangen werden, dass zum Stichtag weltweit noch über 120 Millionen von den geschätzten 1,4 Milliarden Windows-Rechner mit Windows 10 betrieben werden. Sollten Unternehmen für all diese Maschinen bei Microsoft kostenpflichtigen Support lösen, summieren sich die Beträge schnell in den Multi-Milliarden-Dollar-Bereich.

Dabei wird allerdings davon ausgegangen, dass in den letzten Wochen vor dem Support-Ende noch deutlich stärker auf Windows 11 migriert wird als bisher. Immerhin betrug der Windows-10-Anteil laut Statcounter per Ende August noch immer über 45 Prozent.


Laut Nexthink liegt der mangelnde Migrationswille nicht nur am Design und an der Usability von Windows 11. Der Windows-10-Nachfolger soll sich auch als deutlich weniger stabil erweisen. So soll die Crash-Rate bei Windows 11 doppelt so hoch sein wie bei Windows 10 und auch harte Resets sollen häufiger nötig sein.

Im Unternehmensumfeld dürften sich die meisten Unternehmen für die Anschaffung neuer Rechner entscheiden, womit das Problem vom Tisch ist. Der grosse Rest wird von Microsofts Support-Verlängerung Gebrauch machen und pro PC im ersten Jahr 61 Dollar bezahlen. Bei Privatanwendern, die sich keinen neuen PC anschaffen, kann davon ausgegangen werden, dass sie ihre Rechner auf Windows 11 migrieren, auch wenn die Systemanforderungen Microsofts Vorgaben nicht entsprechen. Immerhin lässt der Schritt mit Tools wie Rufus (zum Download) im Handumdrehen erledigen. (rd)


Weitere Artikel zum Thema

Microsoft wegen Windows-10-Supportende angeklagt

 11. August 2025 - Weil beim Umstieg von Windows 10 auf Windows 11 sensible Daten gefährdet werden könnten, verklagt ein US-Amerikaner Microsoft an einem kalifornischen Bezirksgericht. Er möchte erreichen, dass Microsoft den Windows-10-Support verlängert.

Microsoft macht Sicherheitsupdates für Windows 10 kostenlos

 25. Juni 2025 - Für Privatanwender sollen Sicherheitsupdates für Windows 10 nach dem Supportende des Betriebssystems weiterhin kostenlos sein. Ursprünglich wollte Microsoft 30 Dollar verlangen. Es gibt aber einen Haken.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Aus welcher Stadt stammten die Bremer Stadtmusikanten?
Workplace as a Service: effizient, sicher, smart
Warum Unternehmen ihre Strategie überdenken müssen
Mehr Know-how durch USV-Beratung
Wie Agentic AI Unternehmensprozesse transformiert
E-Days LiveWebinar 2025: Spannende Technologie-Tracks
Edge AI: Intelligente Datenverarbeitung vor Ort
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER