Microsoft senkt Cloud-Preise in der Schweiz um knapp 10 Prozent
Quelle: Microsoft

Microsoft senkt Cloud-Preise in der Schweiz um knapp 10 Prozent

Microsoft passt die Preise seiner Commercial-Cloud-Dienste in mehreren Währungen an. Für die Schweiz bedeutet das einen Preissenkung von 9,5 Prozent per 1. Februar.
12. Dezember 2025

     

Microsoft passt die Preise für seine Commercial-Cloud-Dienste in mehreren Währungen an – darunter auch in Schweizer Franken. Die Anpassungen treten per 1. Februar 2026 in Kraft und betreffen nebst dem Schweizer Franken auch die skandinavischen Währungen. Ziel ist es laut Microsoft, die Preise stärker an das globale Preisniveau anzugleichen und eine konsistente Preisgestaltung über verschiedene Regionen hinweg sicherzustellen.


Für Unternehmenskunden in der Schweiz bedeuten die Anpassungen dies eine Preissenkung der Cloud-Dienste um 9,5 Prozent in Schweizer Franken. Laut Microsoft können die effektiven Preisänderungen je nach Produkt geringfügig von diesen Werten abweichen, unter anderem aufgrund von Rundungsregeln. Nicht betroffen von den Anpassungen sind On-Premises-Softwareprodukte. Microsoft betont, dass sich die Änderungen ausschliesslich auf Cloud-Services beziehen. (mw)


