cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Microsoft-365-Preise werden 2026 massiv erhöht
Quelle: Microsoft

Microsoft-365-Preise werden 2026 massiv erhöht

Nach der Erhöhung der Microsoft-365-Preise für Privatanwender sind jetzt die Business-Kunden an der Reihe. Je nach Preisplan kommen ab 1. Juli 2026 Erhöhungen von bis zu 33 Prozent auf die Kunden zu.
5. Dezember 2025

     

Wie der Konzern in einem Blog-Beitrag ankündigt, will man die Preise der diversen Microsoft-365-Pakete für Unternehmen durchs Band anheben. Beim Business-Standard-Plan, der auch hierzulande in zahllosen KMU zum Einsatz kommt, steigen die Preise von 12,50 auf 14 Dollar, was einem Anstieg von 12 Prozent entspricht. Happiger fällt der Preisanstieg beim Plan Business Basic an, bei dem die Desktop-Apps nicht enthalten sind. Hier klettern die Preise um 16,7 Prozent von 12.50 auf 14 Dollar. Die höchsten Preissteigerungen kommen auf die für Frontline Workers konzipierten, Preispläne F1 und F3 mit 33 respektive 25 Prozent zu.


Hierzulande dürfte es sich mit den Preissteigerungen ähnlich verhalten und der Preis von Business Standard, aktuell bei 11.20 Franken, dürfte auf 12.50 Franken ansteigen. Laut Microsoft Schweiz liegen zu den Preisen aktuell noch keine länderspezifischen Angaben vor.
(Quelle: Microsoft)
(Quelle: Microsoft)
Microsoft begründet den Schritt mit der kontinuierlichen funktionalen Erweiterung der diversen Services, insbesondere in den Bereichen Sicherheit, KI und Verwaltung. Allein im vergangenen Jahr seien in den Bereichen Microsoft 365, Security, Copilot und Sharepoint über 1100 neue Features dazugekommen. Unter dem Strich habe man mit den neuen Features den Wert der Pakete in Sachen Sicherheit, Produktivität und Verwaltung erhöht und werde damit auch 2026 fortfahren.


So werden alle Preispläne im kommenden Jahr mit Erweiterungen für Copilot Chat ergänzt. Hinzu kommen Neuerungen in den Bereichen Security, Management und Analytics für Copilot Chat. Business Basic, Business Standard sowie Office 365 E1 werden zudem um eine URL-Prüfung in Outlook und den Office-Apps erweitert und die drei Business-Pläne bekommen 50 GB zusätzlichen Mail-Speicher. Weitergehende Funktionen, die insbesondere die Endpoint-Management-Lösung Intune betreffen, sollen ferner in den E3- und E5-Plänen dazukommen. (rd)
(Quelle: Microsoft)


Weitere Artikel zum Thema

Microsoft passt Preise für Online Services an

 18. August 2025 - Microsoft ändert auf den 1. November 2025 die Preise fürs Enterprise Agreement (EA) und Microsoft Products and Services Agreement (MPSA). Was das fürs Budget heisst, muss man mit seinem Reseller anschauen.

Microsoft erhöht Preise der On-Prem-Serverprodukte

 7. April 2025 - Um den Enterprise-Kunden die Cloud vermehrt schmackhaft zu machen, erhöht Microsoft die Preise von SharePoint Server, Exchange Server und Skype for Business Server für den Einsatz On-Premises.

Microsoft erhöht Preise für Power BI zwischen 20 und 40 Prozent

 6. April 2025 - Ab dem 1. April werden die Preise von Microsoft Power BI Pro um 40 und von Power BI Premium um 20 Prozent erhöht. Bestandskunden profitieren noch bis zur nächsten Vertragserneuerung von den alten Preisen.

Home-Versionen von Microsoft werden bis 43 Prozent teurer

 17. Januar 2025 - Microsoft hat die Privatanwender-Versionen von Microsoft 365 mit den KI-Funktionen von Copilot ausgestattet. Im Gegenzug werden die Preise je nach Version zwischen 27 und 40 Prozent angehoben. Bestandskunden können aber auch auf Copilot verzichten.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Zwerge traf Schneewittchen im Wald?
AI 2035: 900 Milliarden autonome Agenten
Digitale Souveränität beginnt bei Ihren Endpoints
Cisco: Doppelter Einsatz für eine belastbare Infrastruktur
OPTIMAL SYSTEMS verstärkt Schweizer Präsenz mit Inacta
Netzwerk neu denken
Sicherheit im Unternehmensnetzwerk strategische Pflicht für KMU's
Advertorial

Sicherheit im Unternehmensnetzwerk strategische Pflicht für KMU's

Cyberangriffe auf Schweizer Unternehmen haben 2025 einen neuen Höchststand erreicht. Wer seine digitale Sicherheit dem Zufall überlässt, setzt nicht nur seine Daten, sondern auch Vertrauen, Reputation und Business aufs Spiel. Besonders betroffen sind kleine und mittlere Unternehmen (KMUs), die oft mit begrenzten Ressourcen gegen eine zunehmend professionelle Bedrohungslage kämpfen. Die Angreifer agieren gezielt, automatisiert und werden durch KI unterstützt.
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER