Microsoft erhöht Preise für Power BI zwischen 20 und 40 Prozent

Eine happige Preiserhöhung erwartet laut einem Bericht von "The Register" die Anwender von Microsoft Power BI. Per 1. April hat der US-Technologieriese die Preise für sein Business-Intellgence-Tool massiv nach oben angepasst. So steigen die monatlichen Lizenzkosten von Power BI Pro von heute 10 Dollar auf neu 14 Dollar, was einem happigen Aufschlag von 40 Prozent entspricht. Für Kunden von Power BI Premium steigen die Preise derweil von 20 auf 24 Dollar pro Monat.Für Neukunden gelten die Preise sofort, während Bestandskunden weiterhin die bisherigen Preise bezahlen und erst bei der Vertragserneuerung den Aufschlag in Kauf nehmen müssen. Microsoft rechtfertigt den Schritt damit, dass man die Preise letztmals vor fast zehn Jahren erhöht habe und man das Power-BI-Portfolio allein in den vergangenen sechs Jahren mit über 1500 Updates erneuert habe.Darüber hinaus verweist der Konzern auf Microsoft Fabric, wo Power BI enthalten ist, aber nach Aufwand verrechnet wird. Schliesslich betont Microsoft , man habe auf Preiserhöhungen bei den Plänen Microsoft 365 E5 wie auch Office 365 E5 verzichtet, wo Power BI ebenfalls enthalten sei. (rd)