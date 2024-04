Microsoft: Saftige Preiserhöhung für Dynamics 365

Microsoft hat neue Preise für Microsoft Dynamics 365 bekannt gegeben. Die Preiserhöhung für das Geschäftsanwendungen-Portfolio beträgt dabei 10 Prozent oder mehr. Beispielsweise wird Microsoft Dynamics 365 Sales Enterprise von 95 auf 105 Dollar (Erhöhung von 10%) erhöht, Microsoft Dynamics Customer Service Device von 145 auf 160 Dollar, bei Microsoft 365 Project Operations steigt der Preis von 120 auf 135 US-Dollar (Erhöhung von 12,5 %). Die Cloud-Preise für Microsoft Dynamics 365 Business Central, das sich speziell an KMU richtet, bleiben hingegen unverändert, so Microsoft Es sei die erste Preiserhöhung für Microsoft Dynamics 365 seit mehr als fünf Jahren, schreibt Bryan Good, zuständig für den Bereich Business Applications and Platform, in einem Blogbeitrag (engl.). Die neuen Preise gelten weltweit ab 1. Oktober 2024 und betreffen sowohl Neukunden als auch Bestandskunden (bei Verlängerung ab 1. Oktober 2024). Jedes Jahr würde man Hunderte von neuen Funktionen und Verbesserungen veröffentlichen, heisst es im Blog weiter. Als Grund nennt Microsoft die Einhaltung lokaler US-Vorschriften. Am 1. Oktober 2025 soll eine "weitere geringe Erhöhung" erfolgen, so Good.Die komplette Liste der Produkte ist im Microsoft-Cloudblog publiziert. Microsoft Dynamics 365 Plattform ist eine cloudbasierte und modular kombinierbare Unternehmenslösung, die sich nahtlos in Office 365 integrieren lässt. (cma)