Dynamics 365 Copilot: KI-Unterstützung für ERP und CRM

(Quelle: Microsoft)

7. März 2023 - Das ERP- und CRM-System Dynamics 365 bekommt umfangreiche KI-Unterstützung. Damit sollen etwa KI-geschriebene Antworten für Sales-Prozesse oder frühzeitige Warnungen für Probleme in Lieferketten möglich sein.

Microsoft lanciert laut eigener Aussage den ersten KI-Helfer für ERP- und CRM-Systeme. Dynamics Copilot soll im Microsoft-ERP Dynamics die User in zahlreichen Prozessen unterstützen. Beispielsweise soll Copilot Textvorschläge für die Kommunikation oder Produktbeschreibungen in Online Shops liefern und beim Helpdesk unterstützend wirken. Besonders die repetitiven und mühevollen Tasks sollen sich mit Copilot automatisieren lassen.



Microsoft verspricht, dass die KI somit in vielen Bereichen Zeit und Geld einsparen kann. Für Sales-Angestellte sollen die Prozesse etwa dank Textvorschlägen in der Kommunikation mit Kunden schlanker gemacht werden. Weiter soll es möglich sein, Dokumentationen und Follow-ups für aufgezeichnete und von Copilot analysierte Sales-Gespräche zu bekommen. Im Marketing-Bereich macht die KI Vorschläge zu Kundensegmenten, auch soll man mit natürlicher Sprache eine Kundengruppe beschreiben können, woraufhin Copilot die passende Kundengruppe aus dem CRM zusammensucht. Und nicht zuletzt soll Copilot bei potenziellen Störungen in der Lieferkette vorzeitig warnen und die Folgen der Lieferkettenprobleme auch gleich den Kunden und Lieferanten mitteilen können.