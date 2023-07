Microsoft integriert neue KI-Features in Dynamics 365 Sales und Power Automate

(Quelle: Microsoft)

19. Juli 2023 - Microsoft hat im Rahmen der Inspire 2023 zahlreiche, vor allem KI-basierte Neuheiten für sein Portfolio angekündigt. Unter anderem erhält Dynamics 365 Sales einen überarbeiteten Sales Copilot und Power Automate intelligentes Process Mining.

Microsoft will künstliche Intelligenz zu einem "transformativen Werkzeug" für Kunden und Partner machen, bekräftigten die Redmonder im Rahmen der jährlichen, digital stattfindenden Partnerkonferenz Inspire. Auf diese Ankündigung folgte umgehend die Vorstellung zahlreicher neuer, vor allem KI-basierter Features. So erweitertet Microsoft unter anderem den Sales Copilot in Dynamics 365 Sales. Er soll künftig KI-generierte Übersichten über Geschäftsmöglichkeiten sowie kontextbezogene Entwürfe für E-Mails sowie für die Vorbereitung von Meetings erstellen.Laut Microsoft können Vertriebsmitarbeitende über die neuen Funktionen mehr Geschäfte abschliessen, indem sie die Aufgabenautomatisierung ihres CRM, umsetzbare Erkenntnisse in Echtzeit sowie KI-gestützte Inhalte und Empfehlungen nutzen, um Kundeninteraktionen in grossem Umfang zu personalisieren.

Auch Power Automate erhält ein KI-gestütztes Update. Power Automate Process Mining liefert ab sofort Erkenntnisse zu Arbeitsabläufen sowie Optionen zur Automatisierung mithilfe von Low-Code-Anwendungen, die letztlich zur Optimierung bestehender Prozesse beitragen sollen.Darüber hinaus will Microsoft die Verfügbarkeit von Azure OpenAI erweitern. Laut Microsoft nutzen aktuell mehr als 4.500 Geschäftskunden den Service, um beispielsweise Chatbots auf Basis von Unternehmensdaten zu erstellen, Texte zusammenzufassen und neue Inhalte zu generieren. Um den Service ab sofort weiteren Unternehmen zugänglich zu machen, hat der Anbieter die Verfügbarkeit in Nordamerika und Westeuropa laut eigenen Angaben erhöht und ihn erstmals auch in Asien bereitgestellt.Zudem will Microsoft weiter in Azure investieren, um vor allem den Umfang und die Verfügbarkeit von Azure Migrate & Modernize, dem Azure-Migrations- und Modernisierungsprogramm, unter anderem durch neue Funktionen, zu erhöhen. Mit Azure Innovate investiert das Unternehmen beispielsweise in Analytik sowie KI und will weitere Anreize für die Entwicklung neuer KI-gestützter Anwendungen setzen. (sa)