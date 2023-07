Windows 11 Insider Build mit neuem Reparatur-Feature und ohne 32-Bit UWP-Apps

(Quelle: Microsoft)

17. Juli 2023 - Microsoft zeigt mit dem Insider Build 25905 von Windows 11 neue Features wie eine Reparatur-Funktion ohne Datei- und App-Verlust sowie einen AI Hub. Auch verabschiedet man sich von 32-Bit-Anwendungen bei den ARM-kompatiblen Versionen des Betriebssystems.

Microsoft hat über seinen Canary Channel die aktuelle Insider Preview Build 25905 an Tester ausgeliefert. Die Preview geht mit einigen spannenden Neuerungen einher, unter anderem einem Reparatur-Feature sowie dem Abschied von 32-Bit UWP-Apps. Alle Anpassungen hat Microsoft auf seinem Blog vorgestellt.Mit dem Insider Preview Build 25905 leitet Microsoft im Zuge eines kleinen Schrittes den Abschied von 32-Bit-Anwendungen unter Windows 11 ein: der Support für 32-Bit UWP-Apps entfällt, ARM-kompatible Windows-Versionen werden diese nicht mehr starten. Während des Setups zeigt Windows eine Liste der entsprechenden Anwendungen an, die Nutzer künftig nicht mehr nutzen können. ARM-64-Apps sind nicht betroffen.Aktuell ist die Anpassung jedoch nur für eine kleine Gruppe relevant, da nur eine überschaubare Anzahl an Windows-on-ARM-Geräten erhältlich ist.