Aptos ist die neue Microsoft-Standardschrift

(Quelle: Microsoft)

17. Juli 2023 - Microsoft löst Calibri als Default Font für Office und andere Anwendungen und Dienste durch die neu entwickelte Schriftart Aptos ab, die als Kandidat erstmals 2021 unter dem Namen Bierstadt veröffentlicht wurde.

Die grossen Zeiten von Calibri sind demnächst vorbei, denn Microsoft hat Aptos zur neuen Standardschrift für Office erkoren, wie Si Daniels von Microsoft in einem Beitrag auf "Medium" verkündet . Die Absicht, Calibri in der Funktion als Standard-Font zu ersetzen, hat Microsoft seit mehreren Jahren. 2021 wurden die fünf möglichen Nachfolger Bierstadt, Grandview, Seaford, Skeena und Tenorite präsentiert und in den Office-Apps verfügbar gemacht, die Microsoft bei verschiedenen Schriftdesignern in Auftrag gegeben hatte ("Swiss IT Magazine" berichtete ).Aus dem zahlreichen User-Feedback stellte sich Bierstadt als Favorit der Office-Nutzer heraus. "Bierstadt" schien aber nicht wirklich ein passender Name für eine weltweit verbreitete Schriftart zu sein und wurde deshalb in Aptos umbenannt – der Name einer Kleinstadt im kalifornischen Bezirk Santa Cruz. Die Schrift stammt von Steve Matteson, der unter anderem auch die ersten Original-Truetype-Fonts für Windows sowie später Segoe kreiert hatte.