Microsoft publiziert Voraussetzungen für Copilot

(Quelle: Microsoft)

29. Juni 2023 - Microsoft hat bekanntgegeben, welche Voraussetzungen IT-Admins für die Nutzung von Copilot im Unternehmen beachten müssen. Zentral dabei ist die Microsoft 365 Lizenz.

Microsoft hat in einem Blogpost die Voraussetzungen für eine Nutzung von Copilot kommuniziert . Wie es dort heisst, müssen künftige Copilot-Nutzer entweder über eine Microsoft 365 E3- oder E5-Lizenz sowie ein Azure Active Directory-Konto verfügen, welches ihnen Zugriff auf die Microsoft 365-Apps und -Dienste gewährt, die mit Copilot unterstützen. Dazu gehören unter anderem Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Onedrive und Loop. Ausserdem müssen sich die Nutzer im aktuellen Kanal oder im monatlichen Enterprise-Kanal für Microsoft 365-Apps befinden.Des Weiteren empfiehlt der Tech-Riese, das Firmen-Netzwerk an den Microsoft 365-Netzwerkkonnektivitätsprinzipien auszurichten. Dies trage dazu bei, die optimale Nutzung von Copilot durch Minimierung der Latenz und erhöhte Netzwerkqualität für kritische Netzwerkflüsse zu bieten. Einige Copilot-Erfahrungen erfordern ausserdem eine Websocket-Verbindung von dem Gerät, auf dem die entsprechende Microsoft 365-App ausgeführt wird, zu einem Microsoft-Dienst. Daher müssen Websockets von Benutzerendpunkten aus freigegeben werden. Um app-übergreifende KI-Dienste in Teams zu nutzen, müssen zu guter Letzt Plugins im Teams-Admincenter aktiviert sein. (adk)