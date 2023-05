Microsoft Copilot Early Access Programm gestartet

(Quelle: Microsoft )

10. Mai 2023 - Microsoft bietet neu 600 Kunden Zugang zum KI-Assistenten Copilot und führt ausserdem eine Reihe von Verbesserungen sowie ein neues Indexierungs-Tool ein.

Microsoft startet das Copilot Early Access Programm. Im Zuge dessen bekommen 600 eingeladene und zahlende Kunden Zugang zum KI-Assistenten Copilot, wie es in einem Blogpost von Microsoft heisst . Bislang waren lediglich 20 Kunden in der Lage, den KI-Assistenten zu testen. Zu welchem Betrag Microsoft den Early Access offeriert, ist nicht bekannt. Nebst Copilot ist im Early Access Programm ausserdem ein neues Indexierungs-Tool dabei, mit dem Copilot exakte Berichte über interne Unternehmensdaten erstellen kann. Der semantische Index für Copilot ist eine Datenquelle, die sich auf das jeweilige Unternehmen bezieht. Damit weiss Copilot über firmeninterne Abkürzungen, Personen und Prozesse Bescheid.Im Rahmen dieses Programms hat Microsoft Copilot auch in Whiteboard integriert. Damit unterstützt Copilot User beim Brainstormen, kann Zusammenfassungen erstellen sowie Inhalte für Microsoft Loop kreieren und mit Hilfe von Microsoft Designer grafische Inhalte generieren. Weitere Verbesserungen hat Microsoft in Copilot für Powerpoint, Outlook, Onenote, Loop und Vita implementiert. Der Tech-Riese hat allerdings noch nicht kommuniziert, wann eine öffentliche Beta-Version von Copilot verfügbar sein wird. (adk)